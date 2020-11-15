محمد صلاح يغادر الحجر الصحي وعقوبات متوقعة من نادي ليفربول

في تصرف مفاجئ، انتقل محمد صلاح من مقر معسكر الفراعنة عقب سفر الفريق إلى توجو، متجها إلى الجونة بعد موافقة الجهاز الطبي وبالاتفاق مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي على مغادرة صلاح الفندق الذي كان يستخدم كمقر لمعسكر الفراعنة.

ومن المقرر أن يستكمل صلاح فترة العزل الطبي في الجونة بعد إجراء مسحة جديدة في أحد مستشفيات الغردقة لحين تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأثبتت المسحة التي أجراها منتخب مصر إيجابية عينة محمد صلاح قبل مواجهة توجو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المُقبلة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة فرض إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، عقوبات ضد النجم المصري بعد إصابته بكورونا.

وتابعت التقارير أن إدارة ليفربول غاضبة من محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه.

إلا أنه لن يتم إصدار أية عقوبة ضد اللاعب في الفترة الحالية مراعاة لحالته النفسية ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن هذا الأمر، ولكن الإدارة قد تعاقبه ماليا دون الإعلان عن ذلك أو تكتفي بتوجيه تحذير له.

ووفق التقارير ذاتها سيغيب صلاح عن ليفربول في المباراتين المقبلتين أمام ليستر سيتي الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وأمام أتالانتا في الأسبوع ذاته، بالجولة الرابعة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال شعبان بسطاوي، مدير العلاقات العامة، في الاتحاد إن صلاح “هو صاحب قرار مغادرة فندق إقامته اليوم، رغبة منه في قضاء فترة العزل الخاصة به بمدينة الجونة”، حسبما ذكر موقع “القاهرة 24”.

وأوضح بسطاوي أن صلاح انتقل “إلى الجونة رغبة منه في قضاء فترة العزل الصحي بمكان مفتوح يمنحه القدرة على الاستشفاء سريعًا، وبعيدًا عن الزحمة”.

وفي تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم، قال محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، إن حالة صلاح تحسنت مقارنة بحالته يوم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.