محمد صلاح يغازل رقم تاريخي جديد مع ليفربول

يأمل الفرعون المصري في كتابة التاريخ، حيث يسعى النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، لتحطيم رقم قياسي جديد، عندما يحل فريقه “ريدز” ضيفا على ليدز يونايتد، اليوم الاثنين، على ملعب إيلاند رود، ضمن لقاءات الجولة 31 للبريميرليغ.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فإن صلاح يحتاج إلى تسجيل هدف في مواجهة الليلة، لينفرد بصدارة الأكثر تهديفا للريدز في شباك ليدز يونايتد خلال حقبة البريميرليغ.

ويتساوى صلاح حاليا مع روبي فاولر في الصدارة، برصيد 7 أهداف لكل منهما.

Did you know!?

Salah has scored seven goals in five Premier League appearances against Leeds for Liverpool. No Reds player has more in the competition (Robbie Fowler also netted seven), while only Gordon Hodgson has more in league history (nine goals). @LFC pic.twitter.com/AObmsfT8hZ

— ليفربول بالعربي (@Adam32185101) April 17, 2023