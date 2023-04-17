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محمد صلاح يغازل رقم تاريخي جديد مع ليفربول

منذ 46 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

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يأمل الفرعون المصري في كتابة التاريخ، حيث يسعى النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، لتحطيم رقم قياسي جديد، عندما يحل فريقه “ريدز” ضيفا على ليدز يونايتد، اليوم الاثنين، على ملعب إيلاند رود، ضمن لقاءات الجولة 31 للبريميرليغ.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فإن صلاح يحتاج إلى تسجيل هدف في مواجهة الليلة، لينفرد بصدارة الأكثر تهديفا للريدز في شباك ليدز يونايتد خلال حقبة البريميرليغ.

ويتساوى صلاح حاليا مع روبي فاولر في الصدارة، برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويعتبر جوردون هودسون، أكثر من سجل لليفربول في شباك ليدز يونايتد (9 أهداف) ولكن في تاريخ الدوري ككل.

يذكر، أن صلاح تفوق على فاولر مؤخرا، وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليغ.

ويحتل ليفربول المركز الـ8 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد ليدز في المركز الـ16 برصيد 29 نقطة.

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