الأحد 19 رجب 1443 ﻫ - 20 فبراير 2022 |
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محمد صلاح يقود ليفربول الإنجليزي الى الفوز

منذ 9 ساعات
محمد صلاح

محمد صلاح

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نجح نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في قيادة فريقه للفوز على منافسه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”، اليوم السبت

سجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه، خلال اللقاء ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً، بفارق 5 أهداف عن ديوغو غوتا ملاحقه وزميله في الفريق نفسه.

وبتغلب فريق ليفربول على منافسه نورويتش سيتي، بثلاثة أهداف لهدف واحد، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، حيث أحرز نجم المنتخب المصري محمد صلاح, الهدف الثاني لفريقه، ليعد هذا الهدف هو رقم 150 لصلاح في مشواره مع ليفربول, وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 57 نقطة، ليحتل المركز الثاني في الدوري، من 25 مباراة، بفارق 6 نقاط كاملة خلف مانشستر سيتي المتصدر قبل مواجهته مع توتنهام.

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