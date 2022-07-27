الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل شخصية رياضية في بريطانيا

منذ 34 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

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يقترب النجم المصري محمد صلاح من تحقيق إنجاز تاريخي جديد، حيث رُشح لاعب ليفربول الإنجليزي، لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في المجتمع البريطاني عام 2022، والمقدمة من منظمة “Ethnicity Awards” البريطانية.

وأعلنت المنظمة، الثلاثاء، عن القائمة المختصرة المرشحة للجائزة، بتواجد محمد صلاح، إلى جانب: لاعب أرسنال بوكايو ساكا، ولاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين، والعداء البريطاني محمد فرح وكذلك العداء أليكس يي، والعداءة البريطانية دينا آشر سميث، والدراج الجنوب أفريقي نيكولاس دلامين، والبريطانية كاتارينا ماري جونسون، ولاعبة رفع الأثقال كارينجيت كاور، والملاكمة البريطانية ناتاشا جوناس.

وتمنح الجائزة عن طريق التصويت، إذ أنها تعتمد على دعم الجماهير لكل من المرشحين، وسيُقام حفل توزيع الجائزة 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأشادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، بمحمد صلاح، والذي يُعد أكثر المهاجمين تميزا في العالم.

وكان صلاح قد وقع على عقد طويل الأمد مع الريدز، منذ أسابيع، ليقرر الاستمرار مع الفريق الذي انضم إليه عام 2017.

وتوج محمد صلاح بجوائز فردية عدة خلال عام 2022، أبرزها: أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، لاعب العام في نادي ليفربول.

وحصل صلاح على جائزة الحذاء الذهبي بـ 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بصناعته لـ 13 هدفا، في مسابقة (البريميرليغ) للموسم الماضي، وتُوج رفقة ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

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