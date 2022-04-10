محمد صلاح يواصل تألقه مع ليفربول بإنجاز تاريخي جديد

واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد أن صنع هدفًا خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في صناعة الهدف الثاني لليفربول، بعد تمريرة سحرية لزميله ساديو ماني الذي أحرز الهدف الثاني للريدز في شباك السيتيزين.

وتخطى محمد صلاح الأسطورة روبي فاولر الذي صنع 158 هدفًا، وأصبح ثاني أكثر اللاعبين صناعة وتسجيلًا للأهداف في تاريخ ليفربول بالبريميرليغ.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الثلاثة الأوائل كأكثر صناعة وتسجيل مع ليفربول:

ستيفن جيرارد 212 هدفًا

محمد صلاح 159 هدفًا

روبي فاولر 158 هدفًا

ويحتل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد (20 هدفا).

ويأتي الكوري سون هيونغ-مين، نجم توتنهام هوتسبير في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفا محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي…

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة مانشستر سيتي مع ضيفه ليفربول، في قمة الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ”بريميرليغ“.

أشعل البلجيكي كيفن دي بروين أجواء ملعب ”الاتحاد“ مُبكرا بتسجيله أول أهداف المباراة في الدقيقة 5 من كرة قوية سدد من خارج حدود جزاء ليفربول، ارتطمت بأحد المدافعين وأكملت طريقها نحو الشباك.

رد ”الريدز“ لم يتأخر كثيرا، إذ أعاد البرتغالي دييغو جوتا الفريق إلى أجواء اللقاء بإحرازه هدف التعادل عند الدقيقة 13، مستثمرا كرة وصلته من ألكساندر أرنولد أمام مرمى سيتي ليضعها بباطن قدمه عن يمين الحارس إديرسون.

وتوالت الفرص على الخطرة على المرميين إلا أن نجح سيتي في استعادة التقدم بهدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 36 بعد عرضية مثالية أرسلها البرتغالي جواو كانسيلو إلى البرازيلي غابرييل خيسوس الذي استقبل الكرة بلمسة واحدة من فوق الحارس أليسون بيكر.

الحماس والإثارة تواصلت في الشوط الثاني الذي شهد في أول دقائقه إدراك ليفربول التعادل مُجددا إثر تمريرة رائعة ضرب بها المصري محمد صلاح دفاع سيتي لتصل إلى السنغالي ساديو ماني الذي لم يُفوت الفرصة وأسكن الكرة في الشباك.

ورغم عديد المحاولات من الجانبين إلى أن النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية التي أعلنت عن تعادل مستحق بين أول وثاني ترتيب الدوري الممتاز.

التعادل أبقى مانشستر سيتي في صدارة الترتيب بـ 74 نقطة، وليفربول ثانيا بفارق نقطة واحدة فقط.