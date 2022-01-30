محمد صلاح يوجه رسالة بعد الفوز على المغرب في كأس إفريقيا

فاز لاعب منتخب مصر محمد صلاح، بلقب أفضل لاعب في لقاء الفراعنة أمام المغرب، في دور ربع نهائي أمم إفريقيا 2021.

ووجه صلاح، خلال تصريحات تليفزيونية، التهنئة إلى الجماهير المصرية بعد الفوز على المغرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: “مواجهة المغرب كانت صعبة واستطعنا الفوز في المباراة، وأهنئ الجمهور المصري بالفوز”.

وقلب المنتخب المصري تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.

وفي الشوط الإضافي، سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على غامبيا بهدفين دون رد.