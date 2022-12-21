الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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محمد عبده يخرج من المستشفى ويستعيد نشاطه الفني قريباً

منذ 6 دقائق
محمد عبدو

محمد عبدو

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خرج فنان العرب محمد عبده من المستشفى بعد أن تحسنت حالته، على إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخرا وكانت سبب لاعتذاره عن حفلته الأخيرة التي كانت منذ أيام بالسعودية وأحياها بدلا منه الفنان رابح صقر، ويستعد فنان العرب لاستعاده نشاطه الفني قريباً.

وكان قد طمأن عبد الرحمن نجل الفنان الكبير محمد عبده، الجمهور على حالة والده الصحية.

وانهالت التغريدات على حساب نجل الفنان محمد عبده على ” تويتر” عقب انتشار خبر تعرض لوعكة صحية، ليأتي رده كتالي..” قائلاً: “الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، أصيب بأنفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد، تطمنوا.

وكان قد طرح الفنان محمد عبده ألبومه الأخير “يا عافية قومي”، من ألحان الموسيقار طلال والذي يضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومي تساوت، مريت.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره “الأماكن” و”مذهلة” و”رماد المصابيح” و”القرار” و”ضي عيني” و”يا دارنا” و”شبه الريح” و”بنت النور”، وغيرها.

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