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محمد عقيل: بعد "الشايب" بالهيبة أشارك بمسلسل مع بسام كوسا

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2022 9:35 مساءً
الممثل اللبناني ​محمد عقيل والممثلة السورية منى واصف

الممثل اللبناني ​محمد عقيل والممثلة السورية منى واصف

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الممثل اللبناني ​محمد عقيل​، سيطر لقب “الشايب” على إسمه، بعد تألقه في تأدية دور “أبو طلال الشايب” في مسلسل “الهيبة” بجزئه الثالث والرابع والخامس، كما شارك في فيلم “الهيبة” الذي تم تصويره في تركيا مع نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية والتركية.

بالإضافة إلى مشاركته في عدد من الأعمال الأخرى، منها مسلسلات داون تاون، فيكسر، بيروت 607 ، ومشيت وبالقلب.

وفي لقاء تلفزيوني مع الممثل محمد عقيل، الذي تحدث عن مشاركته في فيلم “الهيبة”، وهو ختام لسلسلة العمل، وكشف عن أعماله القريبة، منها ​مسلسل السوق السوداء​، و​مسلسل الغريب​ الذي يشارك فيه مع الممثل ​بسام كوسا​.

 

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