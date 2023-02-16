الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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محمد فؤاد خضع لعملية تكميم المعدة

منذ 7 دقائق
المطرب المصري محمد فؤاد

المطرب المصري محمد فؤاد

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كشف الفنان محمد فؤاد، عن سبب قلة وزنه الفترة الأخيرة، وأشار أنه خضع لعملية تكميم المعدة.

وصرح محمد فؤاد في مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، ” ما عمتلش دايت، ولكن خضعت لعملية تكميم، ومش عارف الناس كلها بتخبي لو عملوا حاجة زي دي ليه؟ هي مش خيانة عظمى ده علشان صحتنا تبقى كويسة”.

وتابع ” بنصح الناس تعمل العملية دي لو وزنها زايد، ويا ريت ما تعلموش الناس يخبوا ويكدبوا دي آفة من آفات المجتمع”.

وكشف فؤاد عن روتينه بعد العملية حيث قال: ” بنفذ كل اللي بيقولي عليه الدكتور، ولحد دلوقتي ما شفتش رغيف العيش لكن الحمد لله مفيش معاناة”.

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