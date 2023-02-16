محمد فؤاد خضع لعملية تكميم المعدة

كشف الفنان محمد فؤاد، عن سبب قلة وزنه الفترة الأخيرة، وأشار أنه خضع لعملية تكميم المعدة.

وصرح محمد فؤاد في مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، ” ما عمتلش دايت، ولكن خضعت لعملية تكميم، ومش عارف الناس كلها بتخبي لو عملوا حاجة زي دي ليه؟ هي مش خيانة عظمى ده علشان صحتنا تبقى كويسة”.

وتابع ” بنصح الناس تعمل العملية دي لو وزنها زايد، ويا ريت ما تعلموش الناس يخبوا ويكدبوا دي آفة من آفات المجتمع”.

وكشف فؤاد عن روتينه بعد العملية حيث قال: ” بنفذ كل اللي بيقولي عليه الدكتور، ولحد دلوقتي ما شفتش رغيف العيش لكن الحمد لله مفيش معاناة”.