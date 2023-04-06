محمد فؤاد يتصدر محرك "غوغل".. ما القصة؟!

تصدر اسم المغنّي المصري محمد فؤاد قائمة الأكثر رواجا على محرك البحث العملاق “غوغل”، بعد انتشار صورة غريبة له وتصريح صادم.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحمد فؤاد بعد خضوعه لعملية تكميم معدة، حيث خسر كثيرا من وزنه، وبدت على ملامحه الإرهاق والتعب.

الصورة من كواليس برنامج “العرافة”، حيث يحل محمد فؤاد ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في حلقة جديدة ضمن موسم رمضان 2023.

وتفاعل الآلاف مع صور محمد فؤاد، وعبّروا عن محبتهم الكبيرة له وتمنوا له الشفاء والعودة بأعمال مميزة، مؤكدين أن الصور تظهر أنه صغر 20 سنة من عمره.

وكان محمد فؤاد قد خضع لمقلب “رامز نيفر إند” للفنان المصري رامز جلال المذاع على شاشة “إم بي سي مصر”، عقب أذان المغرب مباشرة، وأثار ظهوره جدلا واسعا أشعله بتصريح صادم.

وقال محمد فؤاد خلال مقطع الفيديو الدعائي لبرنامج “العرافة”: “أنا مشوفتش أي حاجة فيها قلة أدب بصراحة، عارفين إن إحنا رايحين لرامز جلال، ودراعي كان هيتكسر واتخدش، وروحت وهروح له تاني”.

وعن تصريحه إنه يتوقع نجاح عمر كمال أكثر منه قال: “هو أنا مجنون ولا إيه؟ أنا اللي عملت عمر كمال يعني”.

وتصدّرت حلقة الفنان المصري محمد فؤاد خلال سقوطه ضحية في برنامج المقالب “رامز نيفر إند” منصات التواصل الاجتماعي، وتعرض رامز لانتقادات شديدة بسبب الوضع الصحي للفنان فؤاد.

وخلال الحلقة كشف “فؤش” عن أنّه يُعاني من بعض الاضطرابات التي تمنعه من تناول الأكل بشكل طبيعي، ويسير على نظام صحي معين لا يستطيع الخروج عنه، حتى لا تحدث له أي مضاعفات.