محمد محمود يشارك في مسلسل "الهرشة السابعة"

انضم مؤخرا الفنان محمد محمود للمشاركة في مسلسل ” الهرشة السابعة “بطولة الفنانة أمينة خليل، والمقرر عرضة فى رمضان 2023.

ويجسد محمد محمود والد أمينة خليل ضمن أحداث المسلسل، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته محمد شاهين، وعلي قاسم، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي

من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد محمود لخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان ” عصابة عظيمة ” من بطولة إسعاد يونس.

يشاركهم البطولة حمدي الميرغني وأسماء أبو اليزيد ومن إخراج وائل إحسان، وتسعى الجهة المنتجة لإنهاء باقي التعاقدات مع أبطال العمل لتحديد موعد بدأ التصوير.