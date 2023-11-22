محمد منير لصوت بيروت إنترناشونال: أرفض ما يحصل في فلسطين

لم يقف الفنان المصري محمد منير مكتوف الأيدي أمام المجازر التي ترتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني، فكان سلاحه هو صوته للدفاع عن سكان قطاع غزة، وبكلمات رنانة كخنجر في صدر أعداء الإنسانية، فانتفض للدفاع عن القضية الفلسطينية مقدمًا أغنية “يا فلسطيني ينصر دينك”.

“يسكت يسكت نبض الشعب وفجأة يطرشق لك شرايينك.. يا اللي مخطط تلغي العدل.. وشياطين الشر في تكوينك.. يسكت يسكت الاستحمال.. لما مراره يساوي الموت”، هكذا عبّر الكينج محمد منير عن دعمه ومناصرته للشعب الفلسطيني بالأغنية التي طرحت مساء أمس الثلاثاء، وحققت ردود فعل واسعة.

“فلسطين هي قضيتنا الأولى، وهذا واجبي”.. هكذا بدأ محمد منير حديثه لمع ” صوت بيروت إنترناشونال” كاشفًا عن السبب الذي دفعه لتقديم هذه الأغنية قائلًا: “أنا فنان، وقررت التعبير عن رفضي لما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد أهلنا في غزة، فكان لا بد من تقديم عمل أعبّر فيه عن رفضي لما يحدث في الواقع.. وهذا واجبي”.

رغم انفعال محمد منير مع أحداث غزة بتقديم أغنية “يا فلسطيني ينصر دينك”، التي أعرب فيها عن غضبه الشديد لما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي، لكنه حسبما يؤكد فضّل استبعاد الصور والمشاهد الصعبة التي حرّكت مشاعر الإنسانية من عمليات قصف ومجازر وتدمير للبشر والحجر، واستبدالها بمشاعر الغضب التي تسيطر على جسم الإنسان بسبب ما يحدث، حيث يقول: “رفضت الاستعانة بصور الجرحى والشهداء فليس من المعقول أن تصور صور أطفال او أشخاص جرحي أو مبتوري الأطراف”. رسائل موجزة قدمها محمد منير في الأغنية التي جاءت قصيرة، إذ كشف عن السبب قائلًا: “لكي تصل رسالتنا للعالم لا بد أن تكون قصيرة ومكثفة بدون تطويل، فالعالم كله يقدم أغنيات قصيرة لكي تصل الرسالة للجميع”.

حققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور لما يمتلكه محمد منير من شعبية وجماهيرية على مستوى الوطن العربي، وحول ذلك يقول: “أسعدني رد فعل الجمهور على الأغنية ووصلتني ردود فعل كبيرة، والحمد لله تكلل جهد وتعب فريق العمل بالنجاح، فأنا دوري كفنان تقديم العمل بصوتي، لكن يبقى تقييم الجمهور والنقاد ليبدون رأيهم فيما أقدم”.