محمد منير يوجه رسائل بحفله الغنائي في رمضان: أشعر بغضب رباني

عاد الفنان المصري، محمد منير، أمس الأحد، إلى مكانه المفضل لإحياء حفلاته الغنائية بعد غياب طويل، “دار الأوبرا المصرية” أو كما يطلق عليه “منزله”، ليلتقي هناك بمحبيه ومعجبيه الذين طال اشتياقهم للقائه.

ولمدة 90 دقيقة، غنى منير في الحفل الذي اجتذب 2000 شخص، وأقيم على خشبة مسرح النافورة 12 من أشهر أغانيه، وكانت البداية بـ”عروسة النيل”، ليعقبها “غريبة” و”يا سمرا” و”حتى حتى” و”أحمر شفايف” و”فينك يا حبيبي” و”أنا رايق” و”علموني عنيكي” و”ابن ماريكا” و”الكون كله بيدور” و”الرزق على الله” و”أشكي لمين”.

وأمام تفاعل جمهور منير الكبير مع أغانيه خالفوا القواعد بالحفل، ووقفوا من على الكراسي للغناء والرقص والتفاعل مع أغانيه الكينج، فيما وقف البعض منهم على جانبي المسرح.

كما حرص محمد منير الذي كان جالسا على كرسي طوال مدة حفله بدار الأوبرا المصرية على توجيه عدد من الرسائل معجبيه، ومنها تصريحه أنه يشعر “أن هناك غضبا ربانيا وراء انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وطلب من الجميع الاستعانة بالله والاتكال عليه”، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

ولم ينسى المطرب الشهير بـ”الكينغ” الحديث عن فلسطين التي تحمل معزة كبيرة لديه، قائلا: “المصائب التي تحدث في الأرض المحتلة أمر يحتاج المساندة، بعيدا عن السياسة، ولكني دائما داعم ومساند للطفل الفلسطيني”، وأهدى له أغنيته “العمارة العمارة”.

قام الملك محمد منير وفرقته بالامس حفلة تاريخي جديده في بيته دار الاوبرا المصريه وقام بغناء اغاني من الالبوم الجديد 'باب الجمال| فينك يا حبيبي و انا رايق | ، يا عروسة النيل ، غريبه غريبه ، ابن ماريكا، اشكي لمين، الكون كله بيدر، احمد شفايف، حريه، حتي حتي، العماره أهدأ لاهالي فلسطين pic.twitter.com/6scyLD3jdV — MOUNIR MUSIC (@mounir_musiic) April 26, 2021

وروعي في حفل محمد منير بدار الأوبرا المصرية إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، من بوابات تعقيم وارتدء الكمامات الطبية.

يشار إلى أن محمد منير طرح في مطلع العام الحالي ألبومه الجديد “باب الجمال”، والذي يضم 5 أغنيات فقط.

كما أطل عبر شاشة “دي إم سي” الفضائية المصرية في شهر مارس/ آذار الماضي من خلال برنامج “صاحبة السعادة”، والذي كشف فيه عن العديد من أسرار حياته.