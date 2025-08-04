محمد هنيدي عن محتوى "تيك توك": هناك خلل يمس العقول والوعي!

بعد سلسلة الأزمات الأخيرة التي طالت عدد من مشاهير ال،ـ” تيك توك” في مصر والاتهامات التي طالت أيضاً الممثلة وفاء عامر حول تجارة الأعضاء.

علق الفنان محمد هنيدي على أزمة مقدمي المحتوى على منصة “تيك توك”، على خلفية ضبط السلطات المصرية لعدد منهم خلال الأيام الأخيرة.

وكتب هنيدي تعليقاً على مقطع فيديو لمناقشة الأزمة للإعلامي محمود سعد عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، قائلا: “المشكلة ليست الذوق العام ولا فكرة تدخل الدولة، المشكلة أعمق بكثير، حيث إن نوعا معينا من المحتوى الشعبوي، والذي يحتوي على حوار شعبي، وسباب علني، وإيحاءات جنسية، أصبح يعجب شرائح كبيرة جدًا من الناس”.

وأضاف هنيدي: “هذه النوعية من مقدمي المحتوى أصبحت مصدر جذب أكتر من السينما والتلفزيون، ومع كل إعجاب ومشاهدة، يقرر آخرون ترك أعمالهم وأشغالهم ليقوموا بالمثل”.

وأردف: “في الأول يبدأ الأمر ببث مباشر بسيط، ومع الوقت – ومع قلة الأموال – يبدأ هؤلاء في تقديم محتوى أكثر انحدارا من أجل جذب المشاهدات، والكارثة؟ الجمهور موجود”.

وحذر هنيدي من خطورة الأمر قائلا: “تيك توك أصبحت المنصة الأولى في الشرق الأوسط ومصر، و70 بالمئة من الناس يعرفون التيكتوكرز واحدا واحدا، أصبحوا نجوما يقدمون الإعلانات، ويتم تكريمهم، ويظهرون في كل مهرجان، والنتيجة؟ العقل الجمعي للمجتمع يتغير، والجيل الجديد أصبح يعتقد أن هذا هو النجاح، وآخرون يشعرون بإحباط”.

وأضاف محمد هنيدي: “شخص يعمل ويشقى لمدة 12 ساعة يوميا، والآخر يسب أهله، ويقول ألفاظا خارجة على المنصات، ويكسب أكثر منه بـ 10 مرات”، وتابع: “أنا لست مع المنع، لكن من الصعب أن ننفي أن هناك خللا كبيرا. خلل يمس العقول والوعي، وشكل المجتمع نفسه، التأثير حقيقي، وخطير جدًا على أجيال كاملة”.

وشنت وزارة الداخلية المصرية حملات موسعة ضد صنّاع محتوى على منصة “تيك توك” مخالفين للقانون، حيث ثبت تورطهم ببث مقاطع فيديو وصفت بـ”الخادشة للحياء”.

وجاءت الحملات بعد عدة بلاغات تقدم بها مواطنون ومحامون مصريون ضد عدد من “البلوغرز” و”اليوتيوبرز”، اتهموا فيها صناع المحتوى بالترويج لممارسات تسيء للمجتمع، مع انتشار دعوات لإغلاق منصة “تيك توك” في مصر.