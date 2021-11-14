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محمد هنيدي يطلب من معجبيه الدعاء لأهل محافظة أسوان

14 - نوفمبر - 2021
محمد هنيدي

محمد هنيدي

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طلب الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، من كل معجبيه، اليوم السبت، الدعاء لأهالي محافظة أسوان المصرية.‏

وغرد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” بأنه يرغب من كل محبيه الدعاء لأهل أسوان في هذا التوقيت، داعيا الله تعالى أن يحميهم ويحفظهم.

ولفت محمد هنيدي إلى أن أسوان شهدت مؤخرا “ليلة صعبة”، بحسب تعبيره، ودعا الله تعالى أن يرحم أمواتها.

وشهدت محافظة أسوان المصرية، أمس الجمعة، خروج أعداد كبيرة من العقارب من جحورها، نتيجة موجة من الطقس السيء.

وأسفر الطقس السيء عن 3 وفيات، وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين في المحافظة وصل عددهم إلى 425 شخص.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية برفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات أسوان، واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة فى مواجهة الظروف الطارئة، وإسعاف المصابين بلدغات العقارب، وذلك بمنحهم مصل العقرب أو إيداعهم إلى مستشفيات المحافظة.

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