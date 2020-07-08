محمد وزيري يفشل في إثبات زواجه من هيفا وهبي

قرّرت محكمة الأسرة حجز قضية محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي السابق، والتي أقامها ضدها لإثبات زواجه منها، للحكم خلال أيام، وذلك بعدما فشل محامي وزيري في تقديم ما يثبت ذلك الزواج بحسب موقع “النهار”.

وشهدت محكمة الأسرة أمس الثلاثاء جلسة القضية قبل الأخيرة قبل حجزها للحكم، وكان من المفترض أن يتم تقديم الأوراق والمستندات “عقود الزواج” التي تثبت زواج محمد وزيري من هيفا وهبي، وإحضار شهود على ذلك، لكن المحكمة فوجئت بعدم تقديم أي أوراق.

كان محامي وزيري قد طالب بالتأجيل في الجلسة الماضية لإحضار تلك الأوراق، لكنه لم يقدّمها، كما أنه كان من المفترض أن يحضر بعض الشهود في تلك الجلسة، وهو ما لم يحدث، وحاول التأجيل لإحضارهم، لكن القاضي رفض، وقرّر حجز القضية للحكم في الجلسة المقبلة.

وكان وزيري قد ادّعى أنه متزوج من هيفا وهبي بعدما رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق بعدما حررت له توكيلاً عاماً لتسديد بعض المصروفات بصفته منتج فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” ليرد وزيري بأنه زوجها.

كما تقدّمت وهبي أمس بطلب إلى نقابتي المهن التمثيلية والموسيقيين لوقف عرض فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” بسبب وجود مشاكل قضائية بينها وبين منتج فيلمها.

وكان الفنان والملحن محمد وزيري اقام دعوى قضائية لإثبات زواجه من الفنانة هيفا وهبي. وأقيمت دعوى إثبات الزواج في نيابة قصر النيل يوم 16 أيار، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 حزبران الماضي.