محمود عبد المغني عن زوجته وابنته: أحلى حاجة في الدنيا

كشف الفنان محمود عبد المغني، عن صور جمعته مع زوجته مي مجدي وابنتهما مريم، خلال قضائهم إجازة الصيف في إحدى الدول، مشيرًا إلى أنهم بالنسبة له هم أهم شيء في الدنيا، ونشر عبد المغني، الصور مع زوجته وابنته، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، صحبها بتعليق: “أحلى حاجة في الدنيا”.

من ناحية أخرى، انضم الفنان محمود عبد المغنى إلى فريق عمل مسلسل “الونش” بطولة النجم محمد رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، الذي يقوم حاليًا باختيار باقى أبطال المسلسل على أن يبدأ تصوير المسلسل بعد الانتهاء من المعاينات والاختيار، والمسلسل إنتاج سينرجى وهو من فئة المسلسلات الطويلة حيث يتكون من 45 حلقة.

وسبق وأعرب عبد المغنى، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “العائدون” الذي عرض خلال ماراثون دراما رمضان الماضى، من خلال شخصية الضابط “نبيل” قائلاً: “مبسوط بالمشاركة في “العائدون” لأني عاشق لـ رأفت الهجان وهذة النوعية من المسلسلات، فأنا شخصيًا اتفرجت على رأفت الهجان حوالي 10 مرات، وأعلم أن هناك قطاع كبير من الجمهور مثلي لا يمل من مشاهدة تلك الأعمال الوطنية التي تعلقنا بها منذ الصغر”.

وأضاف أثناء حلوله ضيفًا مع الإعلامية فاطمة مصطفى: “لذا كنت سعيد للغاية بمجرد علمي بالمشاركة خلال المسلسل، وتحديداً مع شخصية الضابط نبيل”.