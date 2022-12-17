محيي اسماعيل: أمير كرارة لو عمل حاجة كوميدي هيكسر الدنيا

أكد الفنان محي اسماعيل، أنه من محبي مشاهدة النجمة نيللي كريم، قائلًا: “أحب اتفرج على نيللي كريم وهي ممثلة حساسة وعندها قدرة على التقمص وهي بارعة، وكنت معترض على وجودها في لجنة تحكيم لأني مشوفتلهاش حاجة خالص وده كان خطأ مني”.

وأشار الفنان محي إسماعيل، في لقاء ببرنامج “حبر سري”: إلى أن النجم أمير كرارة فنان متنوع يستطيع أن يقدم دور كوميدي، مضيفا: “أمير كرارة لو عمل حاجة كوميدي هيكسر الدنيا وهو دمه خفيف ومتنوع بما يقدمه من إعلانات ومسلسلات وأفلام”.

وتابع: “أمير كرارة ناجح في كل شيء والبطل ملوش مواصفات في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أنه يتمنى العمل مع أي فنان يمثل جيدا وآخر فيلم له كان “الكنز” مع النجوم محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري.

على جانب آخر، يعود محيي إسماعيل إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعماله “الكنز 2″، بفيلم “الكومندا”.

فيلم “الكومندا” تدور أحداثه في إطار كوميدي عن شاب يقوم بكتابة رواية وقبل تسليمها لدار النشر في ميعادها لطباعتها وتوزيعها يقوم أحد أصدقائه بإعطائه شوكولاتة تجعله يدخل في حالة نوم شديدة وعندما يفيق لا يجد الرواية ويذهب للكومندا من أجل أن يبحث معه عن الرواية.

ويقدم محيي إسماعيل شخصية “الكومندا” وهو رجل نشأ في بورسعيد وبمثابة العمدة هناك الكل يعرفه ويحترمه وفي غرفته بديكور الفيلم يعلق صورته مع السادات كدليل على أنه شخص يتمتع بمحبة وشهرة.