مخاوف من مؤامرة روسية.. مولدوفا تمنع مشجعين من حضور مباراة لكرة القدم

قال اتحاد مولدوفا لكرة القدم الثلاثاء إنه منع مشجعين من حضور مباراة ضد فريق صربي وذلك بعد يوم من تحذير رئيسة مولدوفا من أن مخربين من صربيا قد يكونوا جزءا من مؤامرة مزعومة من الكرملين للإطاحة بالحكومة في بلادها.

وقال الاتحاد المولدوفي لكرة القدم “تلقينا معلومات من السلطات في جمهورية مولدوفا باستحالة” السماح للجماهير بحضور مباراة في تشيسيناو بين شريف تيراسبول وبارتيزان بلجراد يوم 16 فبراير\شباط الجاري.

وأوضح الاتحاد المولدوفي في بيان إنه سيسمح للجماهير باسترداد ثمن التذاكر لكنه لم يقدم تفسيرا لهذه الخطوة.

وجاء في البيان “نعتذر لجماهير كرة القدم عن هذا الإزعاج الذي حدث”.

وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو قد قالت إن روسيا تخطط لانقلاب للإطاحة بالحكومة بمساعدة مواطنين من الجبل الأسود وروسيا البيضاء وصربيا واتهمتها بأنها تعرقل انضمام مولدوفا للاتحاد الأوروبي وتسعى لاستغلال موقع البلاد الاستراتيجي المتاخم لأوكرانيا في الحرب الجارية هناك.