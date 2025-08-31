مخرج أمريكي يعبر عن قلقه من تلقي شركة لتوزيع فيلمه تمويلا على صلة بإسرائيل

قال المخرج الأمريكي المخضرم جيم جارموش اليوم الأحد إنه يشعر بالقلق من أن تكون إحدى الشركات الموزعة لفيلمه الأحدث قد حصلت على أموال من شركة لها علاقات مع الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه يعتبر كل أموال الشركات “قذرة”. وجارموش مخرج سينمائي مستقل صنع أفلاما منها (سترينجر ذان باراديس) “أغرب من الجنة” و(ديد مان) “رجل ميت” و(بروكين فلاورز) “أزهار مكسورة”.

ويعرض جارموش فيلمه الأحدث (فاذر ماذر سيستر براذر) “أب أم أخت أخ” في مهرجان البندقية السينمائي. ومن المقرر أن تروج موبي، وهي شركة توزيع ومنصة بث، لهذا الفيلم في عدد من الأسواق.

وأثارت موبي جدلا هذا العام بقبولها استثمارا بقيمة 100 مليون دولار من سيكويا كابيتال التي دعمت أيضا شركات إسرائيلية ناشئة في مجال تكنولوجيا الدفاع، وهي علاقات خضعت للتدقيق الشديد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال جارموش إنه أثار هذه القضية مع الشركة وأكد أن تعامله معها يسبق صفقة سيكويا كابيتال التي تم توقيعها هذا العام.

وأضاف “بدأت علاقتي مع موبي قبل ذلك بكثير، وكان العمل معهم في هذا الفيلم رائعا. وبالطبع، شعرت بخيبة أمل وعدم ارتياح كبير بسبب هذه العلاقة”.

وأقر جارموش بمواجهته وغيره من المخرجين تعقيدات تتعلق بتمويل الأفلام موضحا أنه حصل على أموال من مصادر مختلفة على مر السنين.

وقال “أعتبر إلى حد كبير أن جميع أموال الشركات قذرة. إذا بدأت في تحليل كل واحدة من شركات الأفلام هذه وهياكلها التمويلية، ستجد الكثير من القذارة”.

وردا على أول احتجاج ضدها في يونيو حزيران، قالت موبي إن مستثمريها، ومنهم سيكويا كابيتال، ساعدوا الشركة على النمو لكن وجهات نظرهم الشخصية لا تعكس آراءها، مؤكدة أنها لا تزال مستقلة ويقودها مؤسسوها.

ورفض ممثل لشركة موبي الإدلاء بمزيد من التعليق خلال فعاليات مهرجان البندقية السينمائي.

وألقت الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بظلالها على مهرجان البندقية.

ووقّع نحو 1500 شخصية من العاملين في صناعة السينما على رسالة مفتوحة الشهر الماضي تحث المهرجان على اتخاذ موقف قوي من الحرب على غزة والترويج للأصوات الفلسطينية.

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا لرويترز إن مهرجان البندقية يرحب بالنقاش المفتوح لكنه رفض الدعوات لمنع صانعي الأفلام والممثلين الإسرائيليين من المشاركة في المهرجان الذي يستمر 11 يوما.

وينقسم فيلم جارموش الأحدث إلى ثلاثة فصول، يستكشف كل منها العلاقات بين الأبناء البالغين وآبائهم البعيدين عنهم في ثلاثة بلدان مختلفة هي الولايات المتحدة وأيرلندا وفرنسا.

ويشارك في بطولة الفيلم توم ويتس وآدم درايفر ومايم بياليك وشارلوت رامبلينج وكيت بلانشيت وفيكي كريبس وإنديا مور ولوكا سابات، وهو الأول من بين 21 فيلما تتنافس على جائزة الأسد الذهبي التي ستُمنح في السادس من سبتمبر أيلول.