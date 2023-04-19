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مخرج "جعفر العمدة" يخرج عن صمته.. هل تغيّرت "نهاية" المسلسل؟

منذ 53 دقيقة
محمد رمضان بطل مسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان بطل مسلسل جعفر العمدة

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بعد الجدل الواسع الذي أثير حول إمكانية مشاركة المشاهدين والجمهور في تحديد نهايته، خرج مخرج مسلسل جعفر العمدة، محمد سامي عن صمته.

وأكد في لقاء مع برنامج “تفاعلكم” على “العربية”، مساء أمس، أن نهاية المسلسل لم تتغير، قائلًا: “كل الموضوع كان في مشهد يحتاج تصويره من زوايا ثانية”.

أما عن فيديو الممثلة المصرية هالة صدقي الذي نشرته سابقًا عبر حسابها على إنستغرام فشدد على أنه كان بهدف المزاح فقط لا غير، مضيفًا: “كان هزار والناس فهمت أننا حنغير النهاية”.

هو ينفع

وأردف قائلًا: “هو ينفع أغير حكاية مسلسل 30 حلقة بمشهد واحد”؟!

كما أوضح أن المشهد الذي أعيد تصويره كان في الحلقة 27 وليس له أي علاقة بالنهاية.

يشار إلى أن كل هذا الجدل كان انطلق حين نشرت المشاركة في العمل بشخصية الحاجة صفصف، فيديو لها على إنستغرام، مطالبة الجمهور بعدم توقع أحداث المسلسل فيما بعد، لأنها اضطرت إلى تصوير بعض المشاهد من جديد.

لتنتشر التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاعمة أنّ القيمين على العمل الفني عمدوا إلى تغيير النهاية نزولاً عند رغبة المشاهدين.

يذكر أنّ مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي وزينة، وطارق النهري، بالإضافة إلى مي كساب ومنة فضالي وغيرهم. وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق.

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