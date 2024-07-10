مخرج مصري مشهور يصور فتاة ويبتزها.. إليكم التفاصيل

تقدمت فتاة مصرية ببلاغ للنائب العام تتهم فيه مخرجاً سينمائياً شهيراً بابتزازها وتهديدها بنشر صور التقطت لها خلسة أثناء تصوير عمل سينمائي في موقع التصوير.

في تفاصيل الواقعة، تقدمت فتاة ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، حمل رقم 32896 لعام 2024، تتهم فيه مخرجًا سينمائيًا معروفًا بالابتزاز والتهديد.

وقالت محامية الفتاة نهى الجندي، إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ إلى محكمة جنح الاقتصادية لنظر محاكمة المخرج في اتهامه بتهديدها وابتزازها.

وأضافت أنه جار تحديد جلسة للمحاكمة، وفقا لما نشره موقع “القاهرة 24” اليوم الأربعاء.

كما ذكرت الفتاة في بلاغها أنه خلال وجودها في لوكيشن “موقع” تصوير لأحد الأعمال السنيمائية بصحبة مخرج شهير وآخرين، تفاجأت بأحد طاقم العمل يلفت نظرها إلى أن المخرج يصورها دون علمها.

وعندما واجهت المخرج بذلك أنكر الأمر، فحدثت مشادة بينهما، على إثرها تركت الفتاة مكان العمل وانصرفت.

وأوضحت الفتاة في بلاغها، أنه في اليوم التالي تفاجأت برسالة على “الواتساب” بصورة خادشه لها من المخرج الشهير يبتزها ويطلب منها إذا لم تصمت وتنهي الموضوع، سينشر باقي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المادة 26 من قانون العقوبات المصري تنص بالسجن لمدة لا تقل عن العامين، ولا تزيد عن خمس سنوات للمبتز.

وكذلك بدفع غرامة ما بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى لو كانت الفتاة على علاقة بالمبتز وأرسلت له سابقاً صوراً شخصية لها 24‏/03‏/2024.