مدربة تنقذ حياة سباحة فقدت الوعي في الماء اثناء بطولة العالم

في واقعة غريبة ومرعبة، فقدت السباحة الأمريكية أنيتا الفاريز، وعيها وأوشكت على ان تفقد حياتها في قاع حوض السباحة أثناء مشاركتها في بطولة العالم للسباحة المقامة في العاصمة المجرية بودابيست، قبل أن تلقي مدربتها بنفسها في الماء لتنقذ حياتها.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قفزت المدربة الإسبانية فوينتيس التي سبق لها الفوز بأربع ميداليات أولمبية في السباحة التوقيعية في الماء، عندما رأت ألفاريز وهي تغوص إلى قاع الحوض بعد المشاركة في منافسة السباحة الفردية الحرة للسيدات.

وبدأ الفريق الأمريكي مرعوباً بشكل واضح وهم يشاهدون التسلسل المرعب للأحداث، كما شوهدوا وهم يواسون بعضهم البعض بينما كان المسعفون يتسابقون لإنقاذ حياة ألفاريز.

وليست هذه ليست المرة الأولى التي تنقذ فيها فوينتيس ألفاريز حياة السباحة أنيتا حيث تكرر المشهد حينما أغمي على السباحة داخل الماء أيضاً في برشلونة العام الماضي أثناء الاستعدادات لبطولة طوكيو.

وقالت فوينتيس: ‘لقد كان خوفاً كبيراً.. اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك، لذا توجب على فعل الصواب”.

ونقلت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية عن فوينتيس قولها “أنيتا أفضل كثيراً، هي في أفضل حال فعلياً الان، و شعرت بالخوف”.

وأضافت: “قفزت إلى الماء لعدم تدخل أي شخص آخر، وشعرت بقليل من الخوف لأنها لم تكن تتنفس لكنها الآن على ما يرام، فقط تحتاج للراحة”.

وفي بيان للمنتخب الأمريكي للسباحة التوقيعية عبر إنستغرام قالت فوينتيس إن الأطباء سيقررون اليوم الخميس، في أمر مشاركة ألفاريز البالغة من العمر 25 عاماً في منافسة الفرق المقررة غداً الجمعة بعد تقييم حالتها.