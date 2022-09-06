مدرب أياكس يحذر من خطورة رينجرز

حذر ألفريد شرودر مدرب أياكس أمستردام لاعبيه من خطورة رينجرز قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء رغم هزيمة منافسه الثقيلة أمام غريمه المحلي سيلتيك في الدوري الاسكتلندي الممتاز يوم السبت الماضي.

وهناك تباين واضح بين نتائج الفريقين في الدوري المحلي مطلع الأسبوع حيث حافظ أياكس على البداية المثالية في الدوري الهولندي بالفوز على كامبور 4-صفر بينما خسر رينجرز بنفس النتيجة أمام سيلتيك.

لكن شرودر مدرب أياكس دعا فريقه للعب بقوة في مواجهة رينجرز ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ملعب يوهان كرويف.

وقال للصحفيين “يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للتغلب عليهم”.

وشاهد شرودر خسارة رينجرز المحلية وكذلك فوز الفريق الاسكتلندي في مجموع مباراتي ذهاب وإياب على ايندهوفن في الدور الفاصل للظهور في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال شرودر “مباراة قمة اسكتلندا ليست معيارا جيدا لتحليل أداء رينجرز. في جلاسكو كنت أعتقد أن ايندهوفن له اليد العليا، لكن في ايندهوفن، لعب رينجرز مباراة جيدة.

“إنه أكثر من مؤشر بالنسبة لنا. يجيدون التعامل مع مختلف الأجواء والظروف. مارسوا ضغطا كبيرا على المنافس وأعتقد أنهم سيحاولون ذلك معنا منذ البداية أيضا”.

وفاز أياكس بكل المباريات الخمس التي خاضها في الدوري الهولندي ويتقدم بنقطتين على أقرب مطارديه في الصدارة. وقال شرودر إن فريقه لم يقترب بعد من أفضل مستوياته لكنه يرى تقدما.

وأضاف “سيكون دوري الأبطال تحديا جديدا. إنه نوع مختلف من المنافسة. لدي فضول لمعرفة كيف ستكون الأمور في المجموعة”.

ومع وجود ليفربول ونابولي أيضا في المجموعة، يؤكد شرودر على أهمية تحقيق بداية ناجحة لأياكس يوم الأربعاء.