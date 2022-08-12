مدرب إنتر ميلان: قوتنا الضاربة تكتمل ولوكاكو يندمج جيدا في الفريق

عبر سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن سعادته باكتمال قوته الهجومية الضاربة والطريقة التي ينسجم بها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي للمرة الثانية في مسيرته في أغسطس آب الماضي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني، حيث وقع عقدا لخمس سنوات، لكنه فشل في الحفاظ على مكان ضمن تشكيلة المدرب توماس توخيل وعاد إلى إنتر على سبيل الإعارة للموسم الجديد.

وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عاما تطورا كثيرا في إيطاليا بعد مغادرة مانشستر يونايتد في أغسطس آب 2019. وساعدت أهدافه 24 في الدوري إنتر على الفوز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما في موسم 2020-2021، ويأمل إنزاجي أن يكرر المهاجم البلجيكي نفس الشيء هذا الموسم.

وأبلغ إنزاجي مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة قبل المباراة الافتتاحية لفريقه أمام ليتشي الصاعد حديثا “يبلي (لوكاكو) بلاء حسنا.

“يعمل بشكل جيد مثل الثلاثي الهجومي الآخر. غاب لمدة عام ويحاول الاندماج بأفضل طريقة لكنه ليس جديدا على إنتر. أنا سعيد بوجوده وأيضا بوجود (إيدن) جيكو ولاوتارو (مارتينيز) و(أندريا) كوريا.

“اخترنا التركيز على هؤلاء المهاجمين الأربعة الذين يمكنني الاعتماد عليهم”.

وفرط إنتر في فرصة الحصول على لقبه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي في اليوم الأخير من الموسم الماضي حيث فاز الغريم ميلان باللقب لكن إنزاجي سعيد بالتعاقدات الجديدة.

وأضاف “يجب أن نستهدف القمة.

“فقدنا إيفان بريشيتش الذي كان مهما للغاية لكنه اتخذ خيارا مختلفا.

“أعدنا لوكاكو وتعاقدنا مع لاعبين مميزين مثل (هنريخ) مخيتاريان و(أندريه) أونانا و(راؤول) بيلانوفا و(كريستيان) أصلاني.

“إنه لأمر رائع أن يكون هناك حارسان مثل (سمير) هاندانوفيتش وأونانا، الذي استقر جيدا. إنه حارس ذكي وسيحصل على العديد من الفرص. إنه خيار مهم للغاية بالنسبة لي والجهاز الفني.”

وكشف إنزاجي أيضا أن لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قد يبدأ أساسيا في مواجهة ليتشي يوم السبت بعد أن استعاد لياقته الكاملة، لكن المدافع ستيفان دي فري سيغيب.