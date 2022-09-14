مدرب البايرن بعد الفوز على برشلونة: اسألوا تشافي عن ليفاندوفسكي

قيّم يوليان ناجيلسمان فوز فريقه بايرن ميونخ على برشلونة في ملعب آليانز أرينا، وأدرك مدرب البافاري أن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني منه في الأول، وهنأ نفسه بأن روبرت ليفاندوفسكي لم يسجل.

وفاز بايرن ميونخ على برشلونة بهدفين دون رد في منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات ناجيلسمان عقب المباراة وقال: “في الشوط الأول، حظى برشلونة بفرص أفضل منا؛ لم تكن الكرة الأخيرة لدينا، كان الأمر أفضل بكثير في الشوط الثاني، وكفاءتنا صنعت الفارق”.

وأضاف: “في الشوط الثاني، لعبنا بشكل أفضل، وبسرعة أكبر، سجلنا هدفين، وكنا أكثر فاعلية، وهذا هو السبب في أننا حققنا الفوز”.

وسُئل مدرب بايرن ميونخ عن إصابات لاعبيه بافارد ولوكاس هيرنانديز التي تعرضوا لها خلال اللقاء، وأجاب: “لا نعرف ما يعانيه بافارد، لوكاس يعاني من مشاكل عضلية، لقد شعر بشيء ممزق في منطقة المقرب، لم يكن يتحرك بسلاسة في غرفة الملابس”.

وبشأن مستوى السنغالي ساديو ماني، أكد ناجيلسمان: “ماني لعب في مركز جديد لم يلعبه في ليفربول، إنه تعاقد جديد ولا يعرف كل التحركات التي يجب أن يقوم بها، لكنني متأكد من أنه سيتحسن، نحن سعداء بوجوده، بالتأكيد سيترك بصمته في لعبتنا”.

وفيما يتعلق بفارق الأداء لبايرن ميونخ بين دوري أبطال أوروبا والبوندسليجا، حيث تعادل البافاري في 3 مباريات متتالية بالدوري الألماني، ورد ناجيلسمان: “لا يوجد تفسير، في بعض الألعاب تسجل ولا تسجل في أخرى، هذا يعتمد على الموقف”.

وبشأن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي، والذي شارك مع البلوجرانا، أتم: “لقد لعب ليفاندوفسكي بشكل جيد، لكنه لم يسجل، إنه أمر إيجابي، لقد رأينا أنه خطير، خاصة في الشوط الأول، عانقته، لكنه ليس لاعبًا في فريقي، الآن علينا أن نسأل تشافي عنه”.