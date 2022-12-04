الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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مدرب البرازيل يحسمها... هل سيشارك نيمار في مباراة كوريا الجنوبية؟

منذ ساعة واحدة
نيمار دا سيلفا

نيمار دا سيلفا

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كشف مدرب البرازيل تيتي، أن نجم المنتخب نيمار سيشارك أمام كوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم.

وسيلعب منتخب البرازيل غداً ضد كوريا الجنوبية، عند الساعة التاسعة بتوقيت لبنان.

وكان أكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار، بعد الهزيمة أمام الكاميرون 0-1، أن المدافع دانيلو أظهر علامات إيجابية في تعافيه من إصابة في الكاحل، بينما يسابق نيمار الزمن لاستعادة لياقته، قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم.

وتعرض كل من دانيلو ونيمار لإصابة في الكاحل خلال فوز البرازيل على صربيا (2-0) في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة، مما أبعدهما عن الفوز على سويسرا (1-0) والخسارة المفاجئة أمام الكاميرون بالنتيجة ذاتها.

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