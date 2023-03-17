مدرب البرتغال يضم رونالدو لخوض تصفيات بطولة أوروبا 2024

استدعت البرتغال ديوجو جوتا لتشكيلتها بعد أن غاب المهاجم عن كأس العالم لكرة القدم بسبب الإصابة بينما ضم المدرب الجديد روبرتو مارتينيز (الجمعة 17-3-2023) النجم كريستيانو رونالدو قبل خوض تصفيات بطولة أوروبا 2024 هذا الشهر.

وتستضيف البرتغال ليختنشتاين يوم الخميس المقبل قبل أن تحل ضيفة على لوكسمبورج في 26 مارس آذار في أول مباراتين بالمجموعة العاشرة.

وجوتا متاح للعب مع منتخب البرتغال لأول مرة منذ سبتمبر أيلول بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتم ضم رونالدو (38 عاما) إلى التشكيلة بعد أن بدأ مدرب البرتغال السابق فرناندو سانتوس به على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لبلاده في كأس العالم بقطر، قبل الخسارة أمام المغرب في دور الثمانية.

وقال البلجيكي مارتينيز في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “كريستيانو رونالدو شخصية ملتزمة للغاية ويمكن للاعب مثله أن يجلب الخبرة وهو مهم جدا للفريق. لا أنظر إلى العمر ولا أنظر إلى جوانب أخرى”.

ويحمل رونالدو، الذي انتقل إلى نادي النصر السعودي عقب كأس العالم، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف على صعيد كرة القدم الدولية برصيد 118 هدفا. وسجل رونالدو حتى الآن ثمانية أهداف في الدوري السعودي من بينها ثلاثية في مباراة واحدة.

وانضم المدافع بيبي البالغ من العمر 40 عاما، والذي خاض 133 مباراة دولية، لتشكيلة مارتينيز إلى جانب مدافع أونيون برلين ديوجو ليت، الذي قد يشارك لأول مرة مع المنتخب الوطني الأول.

وجاءت تشكيلة المنتخب البرتغالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) جوزيه سا (ولفرهامبتون واندررز) روي باتريسيو (روما).

المدافعون: جواو كانسيلو (بايرن ميونيخ) بيبي (بورتو) روبن دياز (مانشستر سيتي) أنطونيو سيلفا (بنفيكا) وجونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) ديوجو ليت (أونيون برلين) رافائيل جويريرو (بروسيا دورتموند) ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) ودانيلو بيريرا ونونو منديز (باريس سان جيرمان).

لاعبو الوسط: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) جواو ماريو (بنفيكا) أوتافيو مونتيرو (بورتو) فيتينيا (باريس سان جيرمان) جواو بالينيا (فولهام) روبن نيفيز وماتيوس نونيز (ولفرهامبتون واندررز).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر) جونسالو راموس (بنفيكا) جواو فيلكس (تشيلسي) رافائيل لياو (ميلان) ديوجو جوتا (ليفربول).