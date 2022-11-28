مدرب الكاميرون عن مواجهة صربيا: لعبنا مباراة رائعة

أشاد ريجوبير سونج مدرب الكاميرون بالروح القتالية لفريقه بعد أن حقق التعادل بنتيجة 3-3 مع صربيا في كأس العالم لكرة القدم اليوم الاثنين رغم غياب الحارس الأساسي أندريه أونانا الذي تم استبعاده من التشكيلة لأسباب انضباطية.

وتم وضع علامة بجوار اسم أونانا في تشكيلة الكاميرون توضح غيابه وأوضح سونج أنه كان عليه أن يضع مصلحة الفريق في المرتبة الأولى في المباراة التي أهدت الكاميرون نقطة قبل مباراة حاسمة أمام البرازيل.

وقال سونج في مؤتمر صحفي وسط تقارير ذكرت أن الاستبعاد جاء بسبب خلاف حول أمور فنية “إنه لاعب مهم للغاية لكننا في منافسة ودوري أن أضع مصلحة الفريق قبل أي فرد”.

وأضاف عن حارس إنتر ميلان “هو أحد أفضل الحراس في أوروبا والأمر لا يتعلق بأدائه ولكن عليك الحفاظ على الفريق”.

وتابع “ربما كنا بحاجة لإشارة قوية، هي مخاطرة كبيرة وقمت بها لكنني أعتبر نفسي أبا لهذه المجموعة وعندما أضطر للمخاطرة واتخاذ القرارات أفعل ذلك دون تردد”.

ولم يقرر سونج البالغ عمره 46 عاما، والذي خاض أربع بطولات لكأس العالم مع الكاميرون ولعب 137 مباراة دولية، ما إذا كان أونانا سيعود لبلاده أم سيحصل على فرصة ثانية.

وقال “سنرى إذا كان سيستمر، سنرى ما إذا كان سيلتزم بالقواعد مرة أخرى”.

وعانى الحارس البديل ديفيس إيباسي خلال المباراة وكان تمركزه خاطئا في هدف سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، لكن سونج لا يشعر بالقلق.

وقال “تقدمنا ثم استقبلنا هدفين (في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول) اعتقدنا أن الأمر انتهى، لكن اللاعبين نجحوا في العودة والسعادة لا تسعني بذلك”.

وتابع “الشيء الأكثر أهمية أن ندخل السعادة على الشعب الكاميروني. بالنظر للقوة الذهنية واللعب الجماعي لعبنا مباراة رائعة وأظهرنا الروح القتالية”.

لكن الكاميرون ستواجه مهمة صعبة أخرى في آخر مبارياتها بالمجموعة السابعة إذ يجب عليها الفوز على البرازيل يوم الجمعة من أجل الحصول على فرصة للتأهل لدور الستة عشر.

وقال سونج “يمكننا تحقيق ذلك. نثق في قدراتنا. لم نشارك في كأس العالم للخروج مبكرا. لا يزال أمام الكاميرون فرصة في هذه البطولة”.