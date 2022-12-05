الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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مدرب المغرب يرفع راية التحدي قبيل مباراة إسبانيا

منذ 45 دقيقة
وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب

وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب

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أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على صعوبة مواجهة إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام غدًا الثلاثاء.

وقال الركراكي إن “لدينا أسلحتنا ولن أكشفها، لعبنا ضد كرواتيا وبلجيكا وأظهرنا قدراتنا، منتخب اليابان فاز على إسبانيا بنسبة استحواذ بلغت 17%، علينا أن نسأل الفيفا إذا كانت هناك جائزة للاستحواذ، لأن الجميع بعد المباريات يتحدث عن الاستحواذ”.

أضاف مدرب المغرب: “نثق بأنفسنا، نحن أسرة وخلقنا حالة من اللحمة، لطالما كنا متفرقين ومنقسمين، ما غيرناه هو أننا جمعنا الجماهير حول المنتخب، وهذا أهم انتصار لنا”.

وأكد الركراكي على صعوبة المباراة بالقول: “ستكون مباراة صعبة لنا، سنواجه أحد أفضل منتخبات العالم بطموح كبير”.

وأوضح أن “منتخب إسبانيا مرشح للفوز باللقب، لكن علينا تقديم أفضل ما لدينا، إذا نجحنا بالتغلب على إسبانيا ستكون مفاجأة سارة لنا ولشعبنا”.

وواصل: “نملك لاعبين ينشطون في الدوري الإسباني، سايس هو قائد المنتخب وهو لاعب مهم في المجموعة، وأحضرناه معنا ليعيش هذه الأجواء”.

وعن مواجهة المغرب في كأس العالم 2018 في روسيا، قال الركراكي: “ما حدث في 2018 تاريخ، نركز على وضعنا الحالي، والتحكيم جزء من كرة القدم، لا نفكر في الانتقام من إسبانيا، جئنا للمنافسة وليس للتفكير في الماضي، طموحي لا حدود له، نحترم إسبانيا ونعلم أنهم يحترموننا.

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