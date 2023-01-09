مدرب النصر السعودي يكشف مفاجأة عن مباراة رونالدو الأولى!

قال رودي جارسيا مدرب النصر إن كريستيانو رونالدو سينفذ أولا عقوبة الإيقاف قبل خوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لكنه قد يظهر لأول مرة في لقاء بالسعودية أمام باريس سان جيرمان في الرياض هذا الشهر.

وغاب رونالدو يوم الجمعة عن أول مباراة للنصر، ضمن عقوبة الإيقاف مباراتين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد في ضيافة إيفرتون في أبريل نيسان الماضي.

وأكد جارسيا أن لاعبه المخضرم البالغ عمره 37 عاما قد يغيب أيضا عن مواجهة الشباب، وربما يظهر لأول مرة في الدوري أمام الاتفاق في 22 يناير كانون الثاني.

لكن رونالدو قد يظهر ضد باريس سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي في مباراة ودية تضم لاعبي النصر والهلال في فريق واحد يوم 19 يناير كانون الثاني.

ونقلت صحيفة ليكيب عن جارسيا قوله “إنها (مباراته الأولى) لن تكون بقميص النصر. سيكون الفريق مشتركا بين الهلال والنصر”.

وأضاف “كمدرب للنصر لا يمكن أن أكون سعيدا بهذه المباراة. بالنسبة للتطوير ومتابعة باريس سان جيرمان ولاعبي الفريق الفرنسي فهذا أمر رائع جدا، لكن لدينا مباراة في الدوري بعد ثلاثة أيام”.

وتابع “فيما يتعلق بالتوقيت، كان يمكن الاتفاق على موعد أفضل، لكن هذه ليست مشكلة كبيرة… نحن في الصدارة ونحن سعداء. هذه بطولة من الصعب الفوز بها، لكن نحن نتطلع إلى ذلك”.

ويعتقد جارسيا أن انتقال رونالدو إلى السعودية أشبه بانضمام الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه إلى نيويورك كوزموس الأمريكي، حيث سلط كريستيانو الضوء على النصر وزاد عدد متابعيه على إنستجرام بأكثر من عشرة ملايين متابع منذ انضمامه الشهر الماضي.

وقال مدرب ليل وأولمبيك ليون السابق إنه يتمنى أن يستعيد رونالدو الاستمتاع بلعب كرة القدم بعد شهرين صعبين حيث فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد وخرجت البرتغال من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.

وأضاف جارسيا “في الأشهر الأخيرة، بين مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني وعلى المستوى الشخصي، لم يمر بلحظات جيدة. إذا استمتع باللعب مجددا، فسيمثل ذلك هدفا من الجيد تحقيقه”.

وفاز النصر 2-صفر على الطائي يوم الجمعة الماضي، وتابع رونالدو المباراة من المدرجات، وسيواجه الشباب يوم السبت المقبل.

ويتصدر النصر الدوري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بأربع نقاط على الشباب والهلال.