مدرب اليونايتد: برشلونة يقدم أفضل مستوياته منذ سنوات

قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه ومنافسه في الدوري الأوروبي لكرة القدم برشلونة يحتاجان إلى بداية جديدة، لكنه يعتقد أنهما في وضع جيد لكي يساهم كل منهما في تحسين الآخر.

والتقى الفريقان على مدار السنوات في دوري أبطال أوروبا، ولا يرى تن هاج، قبل مباراتهما في مواجهة فاصلة مؤهلة لدور الستة عشر بالدوري الأوروبي غدا الخميس، فارقا كبيرا في المستوى بينهما.

وقال تن هاغ للصحفيين اليوم الأربعاء “يملك الفريقان الطموح للوجود في دوري الأبطال وترك بصمة في المسابقة، لكن الواقع أننا نلعب في الدوري الأوروبي، وهو ما يظهر حاجة الناديين لبداية جديدة”.

وأضاف “أعتقد أنه من المثير أن نلعب ضد بعضنا بعضا مساء الغد، لأن هذا سيساعد الناديين. كلانا يسير في الطريق الصحيح.. التحديات تساعد في التحسن”.

وأشاد المدرب الهولندي بفريق المدرب الإسباني تشابي هرنانديز الذي يتصدر الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة على برشلونة واستقبل سبعة أهداف فقط في 21 مباراة بالمسابقة باستخدام أسلوب اللعب الممتع الذي اشتهر عن طريق الأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف.

وقال تن هاغ “برشلونة مختلف تماما ويقدم أفضل مستوياته في كرة القدم منذ سنوات ويمكن متابعة أسلوبه في اللعب وتأثير يوهان كرويف.

“عندما تتابع إحصاءاته فإنها مذهلة، حيث يدافع بشكل رائع لكن أقوى سلاح للفريق هو القدرة على الاستحواذ”.

وسيفتقد يونايتد، الذي يتطلع لحصد لقبه الكبير الأول منذ 2017، ليساندرو مارتينيز ومارسيل زابيتسر بسبب الإيقاف وأنتوني وسكوت ماكتوميناي وأنتوني مارسيال بسبب الإصابة.