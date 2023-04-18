مدرب انتر: يجب أن نكون جيدين وأقوياء أمام بنفيكا

‬‬‬‬قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان إنه لا يمانع في تعرضه للانتقادات بسبب أداء فريقه المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم طالما أن هذا يحمي لاعبيه قبل إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ولم ينتصر إنتر في آخر خمس مباريات بالدوري المحلي وخسر أربع منها ليبتعد عن المربع الذهبي بفارق نقطتين خلف ميلان رابع الترتيب، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية إقالة إنزاجي.

لكن الفريق الإيطالي يبلي بلاء حسنا في دوري الأبطال، حيث تأهل إلى أدوار خروج المغلوب على حساب برشلونة متصدر الدوري الإسباني قبل الإطاحة ببورتو البرتغالي في دور الستة عشر.

ويخوض إياب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا غدا الأربعاء في ملعب سان سيرو وهو في وضع جيد بعد فوزه 2-صفر خارج أرضه في مباراة الذهاب.

وبات إنتر قريبا من التأهل لقبل النهائي للمرة الأولى منذ فوزه باللقب عام 2010.

وأبلغ إنزاجي الصحفيين اليوم الثلاثاء “قبل برشلونة وكذلك قبل بورتو، كان الوضع مشابها فيما يتعلق بالانتقادات. شخصيا اعتدت عليها. من الأفضل أن توجه الانتقادات لي وليس للاعبين.

“تساعدنا الانتقادات على العمل أكثر وأكثر. في الدوري، لم نحقق التقدم الكافي. كغيرنا من الفرق نواجه مشاكل”.

وأضاف المدرب الإيطالي “الآن يجب علينا التركيز على منح جماهيرنا ليلة مهمة لنتمكن من الوصول إلى قبل نهائي البطولة ونصبح بين أفضل أربعة أندية في القارة وهذا انجاز كبير”.

وينتهي عقد عدد من لاعبي الفريق بنهاية الموسم لكن إنزاجي قلل من أهمية ذلك.

وقال “شارفت عقود عدد من اللاعبين على الانتهاء لكنني أراهم يعملون يوميا وبصورة جيدة”.

وأضاف “الانتقادات جزء من عملنا، يجب أن نكون جيدين وأقوياء ونفكر في المباراة المقبلة، أمام بنفيكا مساء غد”.

ولا يمر بنفيكا هو الآخر بأفضل حالاته إذ خسر آخر ثلاث مباريات بكل المسابقات، لكن إنزاجي قال إن متصدر الدوري البرتغالي لا يؤمن جانبه.

وقال “نعرف أن لدينا أفضلية، لكن سيكون علينا أن نلعب المباراة بأفضل صورة ممكنة أمام منافس يعاني من تراجع النتائج لا المستوى”.

وتابع “لاعبو بنفيكا يركضون كثيرا ويجيدون تغطية الملعب. يجب أن نقدم أداء جيدا ونحد من خطورة المنافس لأنه فريق يصنع الكثير من الفرص”.