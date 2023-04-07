مدرب باريس سان جيرمان قلِق: المركز الأول ليس مضمونا!

قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان (الجمعة 7-4-2023) إن موقف فريقه “ليس مقبولا” بعد تقلص الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ست نقاط قبل مواجهتين محوريتين.

وكان سان جيرمان متفوقا في القمة بعشر نقاط في أواخر فبراير شباط الماضي لكنه خسر آخر مباراتين في أسوأ انطلاقة عام ميلادي للفريق خلال 22 عاما.

وسيزور حامل اللقب غدا السبت نيس الذي لم يخسر في 12 مباراة لكنه تعادل في آخر أربع مباريات.

وفي المباراة التالية سيلتقي سان جيرمان، الذي خرج بالفعل من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، مع لانس صاحب المركز الثاني.

وسيقلص لانس الفارق مؤقتا إلى ثلاث نقاط في صراع القمة اذا فاز على ضيفه راسينج ستراسبورج في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأبلغ جالتييه مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة “سنخوض مباراتين مهمتين، نيس في فترة رائعة دون هزيمة منذ تولي المدرب ديدييه ديجار، ثم سنستضيف لانس”.

وأضاف “ندرك جميعا ضرورة بذل جهد أكبر، وحتى أنا، يجب أن نظهر شخصية أقوى وكبرياء أكبر، موقفنا الحالي ليس مقبولا ويجب أن يكون هناك رد فعل”.

وشدد جالتييه على أن المركز الأول ليس مضمونا وأن اللقب سيحسم في نهاية الموسم.

وتابع “يجب أن نخرج من هذا الموقف، نتقدم بست نقاط، لكن ماذا سنفعل بهذا الفارق؟ هل سنبقى في طريق مسدود أم نتخذ رد فعل؟”

وانتقد المهاجم كيليان مبابي، الذي يعاني من آلام أعلى الفخذ لكن يمكنه المشاركة في مباراة الغد، النادي الباريسي أمس الخميس بعد استغلاله في فيديو للترويج لبيع التذاكر الموسمية دون إبلاغه.

وقال جالتييه “من الصعب جدا التعليق، هذا أمر يخص كيليان والنادي، كان كيليان في مزاج جيد هذا الصباح ومبتسما، قطع المران مبكرا بسبب انزعاج بالفخذ لكن هذا لن يمنعه من المشاركة أمام نيس.

“أعرف أنه حدثت الكثير من المناقشات بين النادي وكيليان، هذا الموقف، أو سوء التفاهم، تم حله”.