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مدرب باريس سان جيرمان يعلق على غياب نيمار

منذ ساعتين
نيمار

نيمار

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قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان إن غياب لاعبه البرازيلي نيمار عدة أشهر بسبب الإصابة سيمثل ضربة كبيرة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، رغم امتلاك بدائل هجومية.

وأعلن بطل فرنسا غياب نيمار ثلاثة أشهر على الأقل حيث سيخضع لجراحة في الكاحل في قطر بعد إصابته في 20 فبراير شباط الماضي، وغيابه عن آخر مباراتين لناديه.

ويأتي غياب نيمار، الذي أحرز 13 هدفا وصنع 11 في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في توقيت صعب حيث سيلعب سان جيرمان مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وسيحاول تعويض خسارته 1-صفر ذهابا.

وقال جالتييه “إنه من بين متصدري تسجيل الأهداف وصناعتها في الدوري الفرنسي، لذا ستكون خسارة كبيرة”.

وأضاف “دون نيمار، نملك اثنين من لاعبي الوسط وثلاثة مهاجمين أو ثلاثة من لاعبي الوسط واثنين من المهاجمين. هناك لاعبون بوسعهم القدوم من الخلف وخلق مساحات من مراكز مختلفة”.

ويتصدر سان جيرمان الدوري بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مرسيليا.

    المصدر :
  • رويترز

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