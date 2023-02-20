مدرب فرانكفورت: نابولي سيتحلى بالشراسة

قال أوليفر جلاسنر مدرب أينتراخت فرانكفورت اليوم الاثنين إن نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيتحلى بالشراسة وسيعتمد بشكل كبير على الضغط بقوة على فريقه في مباراة ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وتصدر نابولي مجموعته في دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول بعدما فاز خمس مرات في ست مباريات.

ويتقدم بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه في الدوري الإيطالي ولديه سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في الدوري‭‭ ‬‬حتى الآن قابلة للزيادة مع تسجيله لهدفين على الأقل في كل مباراة.

وقال جلاسنر للصحفيين قبل المواجهة غدا الثلاثاء 21\2\2023 على ملعبه “هدفنا واضح وهو التأهل. الفريقان في حالة جيدة ومستقرة.

“نابولي لا يلعب مثل الفرق الإيطالية. يلعب بشراسة… يضغط على المنافس بشكل لا يصدق. نعلم ذلك وجهزنا أنفسنا لهذه المهمة الصعبة.

“هناك ما هو أكثر من الهجوم لدى نابولي وهو التوازن المذهل وعدم استقبال الأهداف. قدم عروضا استثنائية في دور المجموعات”.

وأضاف جلاسنر أن القائد سيباستيان روده، الذي غاب عن فوز فريقه 2-صفر أمام فيردر بريمن بسبب المرض، شارك اليوم في التدريبات و”سيكون حاضرا في تشكيلة الفريق إذا لم يحدث أي شيء آخر لكنه على الأغلب لن يبدأ أساسيا”.

وقال ماريو جوتسه لاعب وسط فرانكفورت الذي كان جزءا من فريق بروسيا دورتموند الذي وصل لنهائي دوري الأبطال عام 2013 إنه يتوقع “أجواء رائعة” في المباراة.

وقال جوتسه للصحفيين “ستكون مباراة مثيرة.

“لقد تعلمنا الكثير خلال مرحلة المجموعات كفريق لنحظى بلعب مباراتين (في دور الستة عشر) ونعلم مدى صعوبة الأمر في هذه المرحلة. الخبرة مهمة لكن في النهاية يكون الأداء هو المهم”.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في دوري الدرجة الأولى الألماني برصيد 38 نقطة ويتأخر بخمس نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ.