مدرب كرواتيا: تشكيلة البرازيل "مرعبة"

وصف زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا كفاءة منتخب البرازيل، منافسه في دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم، بأنها “مرعبة”، لكنه أكد ثقته في لاعبي فريقه ليكونوا على مستوى التحدي المنتظر.

وتغلبت كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح أمس الاثنين بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي، قبل أن تقدم البرازيل عرضا مبهرا في الفوز 4-1 على كوريا الجنوبية.

وقال داليتش، الذي قاد كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018، بعد الفوز على اليابان إنه يفضل مواجهة كوريا الجنوبية بدلا من البرازيل على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.

وقال داليتش للصحفيين اليوم الثلاثاء “البرازيل هي المرشحة. دعونا نواجه الواقع. البرازيل هي أقوى وأفضل منتخب في كأس العالم.

“ما تابعته حتى الآن، عند النظر إلى تشكيلة لاعبيها وإمكانات ومواهب وقيمة التشكيلة فهي مرعبة حقا”.

وتابع “أعتقد أننا على موعد مع اختبار صعب ومهمة صعبة أمام الفريق الذي يقدم كرة قدم رائعة وبوجود العديد من اللاعبين الجيدين أصحاب الكفاءة والسرعة”.

وفي كأس العالم 2018 في روسيا، حولت كرواتيا تأخرها ثلاث مرات قبل أن تتقدم في الأدوار الإقصائية وقبل الخسارة أمام فرنسا في النهائي.

وفازت كرواتيا على الدنمرك وروسيا بركلات الترجيح، وتفوقت على إنجلترا بعد وقت إضافي خلال مشوار الوصول إلى النهائي.

وقال داليتش “البرازيل لديها ثقة بالنفس وهناك أجواء رائعة داخل الفريق وهو شيء واضح إلى جانب أن لاعبيها من الطراز الرفيع… ورغم ذلك لن نيأس. أعتقد أنه ليس لدينا ما نخشاه”.

وأضاف “نحتاج إلى دخول المباراة بإيمان وثقة في النفس والتطلع إلى استغلال فرصنا والاستمتاع بمواجهة البرازيل وهذا هو الحال”.

وتابع “إنه منافس رائع لكن أعتقد أن بوسعنا خوض التحدي. نحتاج إلى التحلي بالذكاء. فرصة كل فريق ليست 50 بالمئة، لكن نحن أيضا لسنا خارج الترشيحات”.