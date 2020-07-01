مدرب ليفربول عن مواجهة السيتي.. سنذهب للفوز لا الاحتفال

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه سيذهب لمباراة وصيفه فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز .

وأعرب يورغن كلوب، عن شكره لنظيره بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بشأن تصريحه بأنه سينظم للريدز ممرا شرفيا، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، قبل مباراتهما، غدا الخميس.

وكان غوارديولا قد أعلن عن موافقته على عمل ممر شرفي للاعبي ليفربول بعد تتويج الأخير بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقين: ”إنها لفتة جميلة منهم، ولكن لأكون صريحا، لا أحتاجها، لأننا سنذهب إلى هناك للفوز، وليس للاحتفال“.

وعن علاقته مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أشار: ”هو رجل رائع.. معجب بعائلته وأنا أحترمه، لا نتواصل كثيرا، ولكنه شخص تنافسي، يرغب بالانتصار ولكن هذا لن يغيره أو يغيرني، بعد أن أنتهي من عالم كرة القدم أريد أن أحظى بعلاقة طيبة مع المدربين“.

وعن المنافسة المتوقعة في الموسم المقبل، أشار: ”السيتي، تشيلسي واليونايتد جميعهم سيكونون أقوياء الموسم المقبل، حميعهم في حالة جيدة وهذا الأمر واضح. توتنهام وآرسنال غير غافلين كذلك، ليستر سيتي أيضا، نحن نشارك في 38 لقاء ومن يحقق الانتصارات أكثر هو من يفوز باللقب، لن نقوم بالدفاع عن اللقب، بل سنهجم عليه“.

وأردف: ”السيتي كانوا الفريق الأفضل، لدينا فرصة لعب 7 لقاءات أخرى ونأمل بأنه بإمكاننا إظهار ذلك، الأمر لا يعني بأننا سننتصر ولكن بإمكاننا تقديم لقاء جيد، هذا أصعب لقاء بإمكانك تخيله“.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.