مدرب مانشستر سيتي: المتهم بريء حتى تثبت إدانته

يعتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن النادي قد “أدين” بالفعل قبل صدور أي أحكام عليه بعد اتهامه من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأكثر من 100 مخالفة للوائح المالية منذ 2009 مشيرا إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وفي أول حديث له منذ توجيه التهم إلى حامل اللقب هذا الأسبوع، قدم جوارديولا دفاعا حماسيا عن النادي الذي انضم إليه في 2016 وقاده للفوز بأربعة ألقاب للدوري الممتاز.

وقال أيضا إن أندية أخرى في الدوري الإنجليزي تقف وراء هذه الاتهامات وفي حال ثبوت إدانة سيتي وهبوطه في أسوأ سيناريو ممكن فإن النادي سيبذل قصارى جهده للعودة للأضواء مجددا.

وأبلغ جوارديولا مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة أستون فيلا على ملعبه مطلع الأسبوع “ما أفهمه أن النادي أدين بالفعل.

“إنه نفس ما حدث بعد (اتهامات) الاتحاد الأوروبي. هذه مجرد اتهامات. مع اليويفا أثبت النادي أنه بريء تماما. نحن محظوظون لأننا نعيش في بلد رائع حيث الجميع أبرياء حتى تثبت إدانتهم… لم تتح لنا هذه الفرصة، لقد حكم علينا بالفعل”.

وتعاقد مانشستر سيتي مع المحامي ديفيد بانيك، من شركة بلاكستون تشامبرز، للدفاع عنه بعدما اتهمته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بارتكاب أكثر من 100 مخالفة للوائحها المالية.

وأحالت الرابطة سيتي، الأعلى إيرادات في العالم الموسم الماضي بحسب تقديرات ديلويت، إلى لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم ارتكاب أكثر من 100 مخالفة تتعلق باللوائح المالية للمسابقة بين عامي 2009 و2018.

ومثل بانيك، الذي قدم المشورة مؤخرا لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في تحقيق بشأن ما إذا كان قد ضلل البرلمان، النادي في طعنه غير الناجح ضد نظام حل المنازعات بالرابطة أمام المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف.

وتنص لوائح الرابطة أن سيتي قد يتعرض لعقوبات قد تبدأ من خصم نقاط وفرض غرامات وتصل إلى الاستبعاد من الدوري الممتاز حال ثبوت ارتكابه هذه المخالفات.

وقال جوارديولا “لدينا فريق دفاع جيد. لا أقول إن الاتحاد الأوروبي لديه مجموعة سيئة من المحامين. أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز بدعم من 19 فريقا سيتعاقد مع محامين جيدين أيضا للدفاع عن موقفهم.

“كنت أتمنى أن أنتظر وأرى ما سيحدث، لكن فقط في حال لم نكن أبرياء، فسوف نقبل ما يقرره القاضي والدوري الممتاز.

“لكن إذا حدث نفس الموقف مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكنا أبرياء، فماذا يحدث لاستعادة أو تعويض الضرر الذي لحق بنا؟”

وفاز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات منذ استحواذ جهات في أبوظبي على النادي وقال جوارديولا إن هذا النجاح ربما أغضب أندية منافسة.