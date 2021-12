مدرب منتخب الجزائر يكشف عن قائمته لكأس أمم إفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، عن قائمته لخوض حملة الدفاع عن لقب بطل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

وسيلعب منتخب الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي مباريات البطولة، على رأس قائمة المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبات كوت ديفوار (ساحل العاج)، سيراليون، وغينيا الاستوائية.

وفي ما يلي قائمة منتخب الجزائر لخوض غمار بطولة كأس أمم إفريقيا:

لحراسة المرمى: رايس مبولحي، أليكساندر أوكيدجا، مصطفى زغبة.

خط الدفاع: إلياس شتي، رامي بن سبعيني، حسين بن عيادة، يوسف عطال، محمد أمين توغاي، جمال بن عمري، مهدي تاهرات، عبد القادر بدران، عيسى ماندي، رضا حلايمية.

لخط الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، آدم رزقان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، رامز زروقي، محمد الأمين عمورة، ياسين براهيمي، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، آدم وناس، رياض محرز ، يوسف بلايلي.

ويسعى منتخب الجزائر للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة مصر 2019.

ويدخل منتخب “محاربو الصحراء” بمعنويات عالية بعد فوز خرا بلقب بطل كأس العرب 2021 في قطر، بعد سلسلة من النتائج المتميزة انتهت بالفوز على نظيره التونسي (2-0) في المباراة النهائية، بقيادة المدرب الشاب مجيد بوقرة واللاعبين المحليين.

