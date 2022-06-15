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مدرب نيوزيلندا ينتقد الحكم بعد الفشل في التأهل لكأس العالم

منذ 8 دقائق
داني هاي مدرب نيوزيلندا

داني هاي مدرب نيوزيلندا

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انتقد داني هاي مدرب نيوزيلندا الحكم بعد هزيمة فريقه أمام كوستاريكا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية، قائلا إنه فوجئ بتعيين الاتحاد الدولي (الفيفا) حكما من الإمارات لإدارة مباراة الملحق العالمي في الدوحة.

وفاز الفريق القادم من أمريكا الوسطى 1-صفر ليحتل المقعد الأخير في كأس العالم، لكن بعد قرار مثير للجدل من حكم الفيديو المساعد الذي ألغى هدف التعادل لنيوزيلندا وطرد اللاعب كوستا بارباروسيس ليستكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وقال هاي في مؤتمر صحفي عقب المباراة “إذا كنت صادقا، أعتقد أن بعض حكام المباراة كانوا غير موفقين تماما”.

وأضاف: “الهدف الملغي كان لاعبان يتصارعان على الكرة. كان من الممكن أن يكون الخطأ في صالح مات جاربيت في البداية. من الواضح أن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت وقلبت الوضع”.

وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو للتحقق من الخطأ، جاء القرار أن جاربيت طرح أوسكار دوارتي أرضا قبل أن يرسل تمريرة عرضية أنهاها كريس وود في الشباك في الدقيقة 39.

وقال هاي عن الانذار الثاني لبارباروسيس، الذي طُرد قبل حوالي 20 دقيقة على نهاية المباراة “لم أنظر عن كثب للانذار الثاني. محللنا الذي كان يشاهد المباراة من المدرجات لم يقتنع، لكن يمكن إثبات خطأنا”. وقال هاي إنه فوجئ بتعيين الإماراتي محمد عبد الله حكما للمباراة الفاصلة.

وأضاف “عندما نظرنا إلى ما فعلته أستراليا أمام بيرو الليلة الماضية في ظل إدارة تحكيمية أوروبية جيدة، اعتقدت أن الفيفا ارتكب خطأ في مثل هذه المباراة المهمة بالنسبة لنا”.

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