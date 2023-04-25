مدرب يوفنتوس: الفريق يحتاج للأداء الجيد وبعض الحظ للفوز في كأس إيطاليا

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس إن فريقه يحتاج للأداء جيدا وبعض الحظ للفوز في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم أمام مضيفه إنتر ميلان غدا الأربعاء 26\4\2023 بعد التعادل ذهابا 1-1 في تورينو.

وفي نهائي الموسم الماضي خسر يوفنتوس 4-2 أمام إنتر بعد وقت إضافي ويحرص هذه المرة على تغيير الأمور.

وأبلغ أليجري الصحفيين الثلاثاء “علينا أن نجهز أنفسنا من خلال التحلي بالمزيد من الهدوء مع الرغبة في الثأر لتحقيق هدف مهم مثل بلوغ نهائي كأس إيطاليا. لو قدمنا أداء جيدا وخدمنا الحظ سننجح”.

وأضاف مدرب يوفنتوس أنه يأمل في تجنب تكرار مباراة الذهاب المتوترة التي أسفرت عن ثلاث بطاقات حمراء واشتباكات على أرض الملعب بعد صافرة النهاية مباشرة.

وقال أليجري “أتمنى أن تكون مباراة الغد هادئة. آمل أن يسير كل شيء بسلاسة لأنها في النهاية مباراة في كرة القدم”.

وفي تحديث بشأن الإصابات، قال المدرب إن لاعب الوسط بول بوجبا سيكون متاحا أمام إنتر، لكن المهاجم مويزي كين سيغيب بسبب مشاكل عضلية.

وأوضح “سيغيب كين بالتأكيد. نأمل أن يعود في غضون عشرة أيام تقريبا. بين (أركاديوش) ميليك و(فيدريكو) كييزا و(أنخيل) دي ماريا غدا سأقرر ما إذا كان بوسع الثلاثة اللعب أو مشاركة اثنين فقط، لأننا نحتاج أيضا إلى بدائل.

“في الدفاع سأقرر غدا. ماتيا بيرين سيلعب بالتأكيد. اليوم (المهاجم دوسان) فلاهوفيتش أصيب بالتواء في كاحله أثناء التدريبات،لذلك سنقيم حالته في الصباح، لكن من غير المرجح أن يشارك غدا”.

ورغم سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، قفز يوفنتوس من المركز السابع إلى الثالث الأسبوع الماضي بعدما ربح استئنافا ضد خصم 15 نقطة من رصيده.

كما بلغ الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي حيث سيواجه إشبيلية الفائز باللقب ست مرات قياسية.

وتجاهل أليجري الأسئلة المتعلقة بمستقبله قائلا إنه يركز على إنهاء هذا الموسم بشكل جيد.

وقال “يجب أن نفكر في إنهاء الدوري والكأس جيدا”.

وأضاف “لكن يجب أن تكون لدينا أفكار واضحة عن الموسم المقبل. نحن على بعد شهر ونصف من نهاية الموسم ويجب أن يخطط يوفنتوس للمستقبل برغبة ووضوح أكبر”.

وسيواجه الفائز من مباراة الأربعاء فيورنتينا أو كريمونيزي في نهائي كأس إيطاليا في 24 مايو أيار في الملعب الأولمبي.

ويتقدم فيورنتينا 2-صفر من مباراة الذهاب.