مدرّب باريس سان جيرمان: من الأفضل أن يبقى معنا لاعب من مستوى نيمار

أعلن المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم “كريستوف جالتيه”، رغبته الشديدة في استمرار مهاجمه البرازيلي نيمار مع الفريق، متوقعًا بقاء اللاعب في “حديقة الأمراء”.

وقال جالتيه، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام كمدرب جديد لباريس سان جيرمان: “نيمار لاعب من الطراز العالمي، من هو المدرب الذي لا يريده؟”، متمنيًا أن يبقى اللاعب في الفريق، وقال: “من الأفضل دائما أن يكون معنا لاعب من هذا المستوى، وأنا لدي فكرة دقيقة للغاية عما أتوقعه من نيمار”.

وأضاف: “سأقابله، لأستمع منه حول كافة الأمور، وما تم ذكره في وسائل الإعلام، مرة أخرى، أرغب بشدة في استمراره وأتوقع بقاء نيمار”.

وكانت محطة “مونت كارلو” الإذاعية الفرنسية، ذكرت أن نيمار شعر بالاستياء بسبب عدم حسم القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لمستقبل اللاعب مع النادي الفرنسي خلال الصيف الحالي، وذلك خلال حواراته الصحفية الأخيرة.

شعور النجم البرازيلي بالاستياء دفع مواطنه “تياغو سيلفا” قائد الفريق الباريسي السابق، ومدافع تشيلسي الحالي، إلى مطالبة اللاعب بترك باريس سان جيرمان والانتقال إلى “البلوز”، خاصة وأن إدارة النادي الفرنسي ترى أن الدولي البرازيلي لم يقدم الكثير، ورحيله قد يكون مفيدا للفريق.

ويرتبط نيمار (30 عاما) بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2027، انتقل إلى النادي الفرنسي في 2017 من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في العالم.

وسجل نيمار دا سيلفا وصوله في عام 2017 إلى باريس سان جيرمان، 69 هدفا خلال 92 مباراة مع الفريق، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، لكنه فشل في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا.