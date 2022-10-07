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مدرّب برشلونة ينتفّس الصعداء بعد عودة دي يونغ

منذ 13 دقيقة
فرينكي دي يونغ

فرينكي دي يونغ

موقع kooora
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يشارك لاعب الوسط الهولندي “فرينكي دي يونغ” في مران برشلونة الجماعي، لليوم الثاني على التوالي، تحضيرًا لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الثامنة من الليغا.

وكان دي يونغ قد غاب عن آخر مباراتين للفريق أمام مايوركا في الدوري الإسباني، وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بسبب مشكلة في أوتار الركبة تعرض لها في مباراة شارك فيها مع منتخب هولندا.

وما زال تشافي مدرّب برشلونة، ينتظر معرفة تطور حالة باقي المصابين، ممفيس ديباس وبيليرين وكوندي وأراوخو وكريستينسين وكيسي.

وقد يكون المدافع الفرنسي كوندي، هو الوحيد المتاح لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الأسبوع المقبل في سانتياغو برنابيو.

وبهدف تعويض الغيابات، استعان تشافي في مران اليوم، بلاعبي الرديف مارك كاسادو وتكسوس ألبا وشادي رياض وباربيرا ورومان فيجا وبيلايو.

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