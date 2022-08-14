مدرّب ريال مدريد السابق يشيد بلاعب مصري.. محمد صلاح الجديد!

يعيش “أحمد سيد زيزو”، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أفضل فتراته خلال مسيرته الكروية هذا الموسم، وبات نجم الشباك الأول داخل “القلعة البيضاء”.

“أحمد سيد زيزو” هو هداف الدوري المصري حاليا بـ19 هدفًا، وتعتبره الغالبية اللاعب الأفضل داخل مصر هذا العام، بعدما لعب الدور الأبرز في اقتراب فريقه من لقب المسابقة.

وقد أشاد “باولو كامبوس”، المدرب المساعد السابق لريال مدريد الإسباني، بأحمد سيد زيزو في تصريحات إعلامية، مشيرًا إلى أنه “أفضل لاعب في مصر حاليا”.

وأضاف: “عندما رأيت مستوى زيزو قلت إنه قد يكون محمد صلاح الجديد”.

في السياق نفسه، اعتبر أن “صلاح جذب أنظار العالم كله خلال السنوات الماضية بفضل مستوياته المتميزة”.

وعن صلاح، تابع: “أستمتع كثيرا بطريقة لعبه وبالمستويات التي يقدمها مع ليفربول، هو حقًا قدوة لكل اللاعبين في مختلف أنحاء العالم”.