مدرّب سان جيرمان: العلاقة بين مبابي ونيمار جيدة

لفت “كريستوف غالتييه”، مدرب باريس سان جيرمان، الى أن العلاقة بين كيليان مبابي ونيمار، جيدة للغاية، بعد الجدل حول ركلات الترجيح.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة بريست ضمن منافسات الدوري الفرنسي، دافع غالتيه عن مبابي، حول ما حدث في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بين باريس ويوفنتوس.

وفي هذه المباراة التي انتهت بفوز باريس، اختار مبابي في الدقيقة 51، التسديد نحو المرمى بدلًا من التمرير إلى زميله نيمار، الذي كان في وضع أفضل.

وقال غالتيه “أسرع كيليان بشكل جيد داخل المنطقة، لكنه لم يرَ نيمار، ثم عندما تشاهد اللقطات على التلفزيون لاحقا، كل شيء يبدو بسيطا، لكن هناك ثانيتان لاتخاذ القرار، وكان تركيز كيليان منصب على الكرة لتسديدها”.

وأضاف: “مقتنع بأن مبابي سيقدّم تمريرات حاسمة لنيمار، وكذلك نيمار لكيليان، لم أشعر بأي شيء سلبي حيال هذه اللعبة”.

وتابع “أقولها بصدق، العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة، هما يتدربان معا ويمكن رؤيتهما يجريان تمرينات الإحماء سويا”.

كما سئل غالتيه بشأن بعض الأخطاء التي ارتكبها الحارس دوناروما، والذي يلومه البعض على خطأ فادح تسبب في هدف يوفنتوس، لكنه استبعد فكرة إجلاسه على مقاعد البدلاء لصالح نافاس.