مدرّب ليفربول: "نونيز" لا يفهمني

تطرّق الألماني “يورغن كلوب”، المدير الفني لليفربول، إلى سبب تراجع مستوى المهاجم الأوروغواياني “داروين نونيز”.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “إنه لا يتحدث الإنكليزية على الإطلاق.. يقول فقط (صباح الخير) و(هيا بنا).. إنه طفل، لكنه شخص يمكن الاعتماد عليه أيضًا”.

وأضاف: “أن نونيز ليس رجلًا بالغًا بالفعل، كلنا نعرف ذلك، ورغم أن لديه طفل، لكن عليه أن يتطور كرجل.. هذا واضح، لكن كل شيء على ما يرام”.

كذلك، أشار الى أنّ “نونيز لا يفهم أي كلمة أقولها.. أعرف ذلك، كان هذا نفس الوضع مع فيرمينو ولاعبين آخرين، ربما كان جزءًا كبيرًا من نجاح روبرتو إنه لم يفهم أي كلمة قلتها لأنه فعل كل شيء بشكل صحيح دون فهم! بالنسبة لداروين، الأمر مختلف قليلاً.. من الواضح أنه يحصل على جميع المعلومات الضرورية”.

واختتم: “لدينا متحدثون باللغة الإسبانية في الجهاز الفني والفريق، لكن يمكنني القول إن كل شيء على ما يرام”.