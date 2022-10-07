الجمعة 11 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدرّب ليفربول يكشف حقيقة تغييره مركز محمد صلاح

منذ 12 ثانية
محمد صلاح

محمد صلاح

A A A
طباعة المقال

تطرّق مدرب ليفربول، الألماني “يورغن كلوب”، إلى الحديث عن هبوط مستوى الدولي المصري “محمد صلاح” مع “الريدز” هذا الموسم، بسبب تغيير مركزه ليكون على الجناح بشكل أكبر من دخوله لعمق الملعب.

ويواجه ليفربول هذا الموسم نتائج سيئة خاصة في الدوري الإنكليزي، وسط تراجع مستوى صلاح وعدم قدرته على مساعدة فريقه مثلما اعتاد خلال السنوات الماضية.

ولم يهزّ النجم المصري، الذي توّج بلقب هداف الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي، الشباك سوى أربع مرات في 10 مباريات خاضها مع ليفربول في الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

أمّا ليفربول، فقد جمع 10 نقاط فقط من أصل 21 ممكنة في الدوري الإنكليزي، كما تعرّض لهزيمة كبيرة في بداية مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بنتيجة 1-4، قبل أن يستعيد توازنه بفوزين متتاليين على أياكس وغلاسكو رينجرز.

وعن حقيقة تغيير مركز صلاح، قال كلوب لشبكة “سوني سبورتس” قبل مواجهة فريقه وأرسنال المقررة الأحد: “مركز صلاح لم يتغير ولم أطلب منه أشياء مختلفة عن المواسم الماضية، الأمر يتعلق فقط بعدم ظهور الفريق في أفضل مستوياته”.

وأضاف: “نحن لا نقدّم أفضل ما لدينا وهناك بعض لحظات الجمود في مستوانا، وهو ما يتسبب في ذهابنا إلى الأطراف في العديد من الأوقات التي نحتاج فيها للقيام بذلك”.

وأكمل المدرب الألماني: “بالطبع نحن بحاجة لصلاح في مثل هذه المواقف، ولكننا نحتاجه أيضا في العمق لتشكيل خطورة على مرمى الخصم، لذلك الملاحظة ليست خاطئة لكننا نعمل على زيادة المرونة بالفريق”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

مونديال قطر
لاعب برتغالي يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة
نادين نسيب نجيم
مسلسل جديد لنادين نسيب نجيم؟
عرض زواج
عرض زواج يتحول الى صدمة للمتفرجين.. اليكم القصة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
قارب للمهاجرين في وسط البحر
غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
الدولار
على وقع إقفال المصارف... دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه