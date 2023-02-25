السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدفيديف بطلاً لدورة الدوحة

منذ 5 دقائق
دانييل مدفيديف

دانييل مدفيديف

A A A
طباعة المقال

توج الروسي دانييل مدفيديف بلقب دورة الدوحة لكرة المضرب السبت بفوزه على الإسكتلندي أندي موراي 6-4 و6-4، وذلك بعد أسبوع من تتويجه في روتردام.

وأكد مدفيديف، المصنف ثامناً عالمياً، أنه عاد إلى قمة مستواه السابق بعد عدة أشهر مخيبة للآمال، حيث أُقصي باكراً من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام.

من ناحيته، قارع موراي الذي وصل إلى نهائي احدى دورات الكرة الصفراء للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 2022 في شتوتغارت، منافسه، إلاّ انه افتقد للحسم في اللحظات الحاسمة.

ورغم الخسارة، تألق المصنف أول عالمياً سابقاً في الدوحة، حيث فاز على الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف 16 عالمياً، في طريقه إلى المباراة النهائية.

    المزيد من منوعات

    هدف جابرييل مارتينيلي في مرمى ليستر سيتي
    جابرييل مارتينيلي يقود أرسنال لفوز ثمين على ليستر سيتي
    صورة من كليب نانسي عجرم الجديد
    بالفيديو: ابنة نانسي عجرم تقتحم المسرح أثناء حفل والدتها
    نادين نسيب نجيم
    ممثل لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على نادين نسيب نجيم

    الأكثر قراءة

    الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
    نهاية مأسوية للشيخ الرفاعي… ما هي الخلفيات؟
    هزة أرضية
    بُشرى للّبنانيّين.. وصلنا إلى بداية النهاية للهزّات ولا خطر من تسونامي!
    الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
    العثور على سيارة الشيخ الرفاعي... ماذا في التفاصيل؟