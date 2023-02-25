مدفيديف بطلاً لدورة الدوحة

توج الروسي دانييل مدفيديف بلقب دورة الدوحة لكرة المضرب السبت بفوزه على الإسكتلندي أندي موراي 6-4 و6-4، وذلك بعد أسبوع من تتويجه في روتردام.

وأكد مدفيديف، المصنف ثامناً عالمياً، أنه عاد إلى قمة مستواه السابق بعد عدة أشهر مخيبة للآمال، حيث أُقصي باكراً من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام.

من ناحيته، قارع موراي الذي وصل إلى نهائي احدى دورات الكرة الصفراء للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 2022 في شتوتغارت، منافسه، إلاّ انه افتقد للحسم في اللحظات الحاسمة.

ورغم الخسارة، تألق المصنف أول عالمياً سابقاً في الدوحة، حيث فاز على الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف 16 عالمياً، في طريقه إلى المباراة النهائية.