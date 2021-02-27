مدمنو الألعاب عبر الإنترنت يستخدمون اللعب كوسيلة للاختلاط

إنّ الفكرة السائدة بأن الذين يلعبون ألعاب الفيديو هم غير اجتماعيين ويظلون مستيقظين طوال الليل وهم يتناولون الوجبات السريعة أثناء لعب Call Of Duty في قبو والدتهم هي فكرة عفا عليها الزمن بشكل يرثى له.

وفقاً لمسح جديد، يعترف حوالي نصف جميع اللاعبين بأنهم يلعبون أكثر منذ بدء الوباء ، لكن ما يقرب من ثلاثة أرباع يستخدمونه للاختلاط.

وقال عشرة في المئة فقط من المستطلعين أنهم كانوا يأكلون الكثير من الأطعمة غير المرغوب فيها أثناء اللعب، مقارنة ب37 في المئة الذين لا يأكلون على الإطلاق أثناء اللعب.

أبقى ما يقرب من نصف المستطلعين ألعابهم بين الساعة 8 مساء ومنتصف الليل ، بينما سبعة بالمائة تابعوا اللعب بعد منتصف الليل.

وقد ظهرت لعبة JAGEX في المملكة المتحدة لأول مرة على الساحة في عام 2001 مع RuneScape ، وهي لعبة لعب الأدوار متعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MMORPG).

قامت الشركة مؤخراً باستطلاع ما يقرب من 2000 لاعب من جميع أنحاء العالم للغوص في الصور النمطية حول نمط حياة اللاعب.

أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19 إلى قيام الكثيرين بالتقاط وحدة تحكم: قال ما يقرب من نصف المجيبين أن فترة لعبهم قد زادت منذ الوباء.

لكنهم لم يكونوا غير اجتماعيين، فقد كان 71 في المئة منهم يلعبون مع أشخاص آخرين.

على الأرجح بسبب التباعد الاجتماعي ، كان الأمر أكثر مع الأصدقاء عبر الإنترنت (36 بالمائة) من الزملاء “في الحياة الحقيقية” (IRL) (28 بالمائة).

ولكن “هذا يشير بالتأكيد إلى أن الألعاب هي أكثر اجتماعية من الرياضة الانفرادية” ، وفقاً للتقرير.

يمكنك أيضاً نسيان الصورة النمطية للاعب الذي يمتلك عيون تشبه الزومبي بسبب التصاقه على الشاشة في منتصف الليل.

تلتزم غالبية اللاعبين بساعات اجتماعية مع 48.5 في المائة يلعبون في المساء بين الساعة 8 مساء ومنتصف الليل ، و 26.5 في المائة يطلقون وحدة التحكم الخاصة بهم بين الرابعة و الثامنة مساء.

وقال سبعة في المئة فقط أنهم كانوا يلعبون ليلاً، بين منتصف الليل والرابعة صباحاً، واثنين في المئة فقط أنهم كانوا يلعبون الألعاب بين الرابعة والثامنة صباحاً

في حين اعترف حوالي 8 في المئة أنهم لعبوا ألعاب الفيديو عندما كانوا يجب أن يعملوا.

أقل من أربعة في المئة من اللاعبين يلعبون في الطابق السفلي ، مقارنة بأكثر من النصف الذين يلعبون في غرفة النوم، والربع الذين يلعبون في غرفة المعيشة وحوالي 20 في المئة الذين يلعبون في مكتبهم المنزلي.

كذلك الأمر، فإنّ معظم اللاعبين لا يأكلون البطاطا المقلية وهم يقودون غارات World Of Warcraft .

37% في المئة قالوا إنهم لا يأكلون على الإطلاق أثناء اللعب، في حين قال 21 في المئة أنهم يأكلون الطعام المطبوخ في المنزل فقط.

فقط 10 بالمائة قالوا أنهم يتناولون البطاطس المقلية والبيتزا والوجبات الخفيفة الأخرى غير الصحية أثناء اللعب.

معظم اللاعبين (54 في المئة) يقومون بترطيب جسمهم عبر شرب الماء ، 14% عبر تناول القهوة أوالشاي وحوالي 10% عبر المشروبات الغازية السكرية.

وقال فيل مانسيل ، الرئيس التنفيذي لشركة Jagex ، لـ MailOnline: “إن الصورة النمطية للاعبين كأشخاص يلعبون بمفردهم ، في الطابق السفلي ، بالتأكيد ليس من بين حسابات 300 مليون لاعب التي تم إنشاؤها منذ إطلاق RuneScape”.

يحب اللاعبون الاسترخاء ، على الرغم من ذلك: يرتدي 43 بالمائة من اللاعبين ملابس نوم أو ملابس استرخاء قبل الاستيلاء على وحدة التحكم ، بينما يبقى 30 بالمائة في الجينز والقميص.

ولعل الأكثر إثارة للاهتمام، 7 في المئة من المستطلعين قالوا أنهم يحبون اللعب وهم عراة. كانت الألعاب عبر الإنترنت متخصصة عندما تأسست Jagex ، حتى بين اللاعبين.

وقال مانسيل: “بعد عقدين من الزمن ، وبفضل جهود صانعي الألعاب وإمكانية الوصول إلى الألعاب على الكمبيوتر الشخصي والجوال على وجه الخصوص ، أصبح هذا المكان الآن سائدا”.

وقال لـ MailOnline: “ما يثير الدهشة هو أنه في عصر يشعر فيه الكثير منا بالعزلة الاجتماعية أكثر من أي وقت مضى ، فإن قوة المجتمعات عبر الإنترنت تملأ هذا الفراغ بشكل جيد”.

“إنه فعال حقاً في جمع الناس معاً خلال وقت الانفصال الجسدي.”

ينسجم الاستطلاع الجديد مع مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تظهر أن ألعاب الفيديو يمكن أن تكون جيدة لعقلك وجسمك وحياتك الاجتماعية.

وجدت دراسة من أستراليا أن اللاعبين كانوا 20 في المئة أكثر عرضة لوزن الجسم الصحي من الشخص العادي.

إنّ الذين يلعبون ألعاب Esport الرياضية هم أيضاً أقل عرضة للتدخين والشرب من عامة الناس ، ويميل أولئك الذين يلعبون الألعاب الرياضية ذات الصلة إلى أن يكونوا أكثر نشاطاً في الحياة الحقيقية.

ذكرت دراسة منفصلة من أكسفورد أن الأشخاص الذين استمتعوا بلعب ألعاب مثل Plants vs Zombies: و Animal Crossing شهدوا تحسناً في صحتهم العقلية العامة.

وقال أندرو برزيبيلسكي ، مدير الأبحاث في المعهد: “ألعاب الفيديو ليست بالضرورة سيئة لصحتك”. “هناك عوامل نفسية أخرى لها تأثير كبير على رفاهية الشخص.”

هذا لا يعني أنه لا يوجد جانب سلبي لكل تلك الألعاب: وجد استطلاع حديث أن واحداً من كل أربعة أزواج يتشاجرون حول ألعاب الفيديو مرة أو مرتين في الأسبوع.

وقال حوالي 12 في المائة أنّ الشجارات المتعلقة بالألعاب حدثت في كثير من الأحيان من 150 إلى 200 مرة في السنة ، وقال واحد من كل 50 أنهم دخلوا فيها كل يوم بسبب Call of Duty أو Fortnite أو ألعاب أخرى.

وفقاً لمسح غير رسمي من موقع Pokers CardsChat، قال ربع الرجال أنهم يفكرون في إنهاء علاقتهم بسبب المشاكل المتعلقة بالألعاب. هذا مقارنة بـ 17 في المئة ، أو حوالي واحدة من كل ستة من النساء.